قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم (تعرف على الشروط)
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي بالمنامة التطورات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
هل صام النبي يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب
مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال
مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني
الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون
هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: أي اتفاق مع إيران سيراعي أمن الحلفاء في الخليج
مظهر شاهين : كأس العالم ليس منصة للترويج للمثلية المرفوضة دينًا وأخلاقًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

2505 جنيهات شهريًا| زيادة المعاشات بنسبة 15%.. وهذا موعد التطبيق والتفاصيل

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

في خطوة تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيق القرار رسمياً اعتباراً من أول يوليو المقبل.

و​تأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار حزمة من الإجراءات العاجلة التي تتخذها الدولة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تزامناً مع بداية العام المالي الجديد، وبما يضمن تحسين الدخول ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

​أبرز ملامح القرار الرئاسي

نسبة الزيادة: تبلغ 15% تُحسب على إجمالي قيمة المعاش المستحق.

موعد التطبيق: أول يوليو المقبل، مع بدء صرف معاشات الشهر الجديد.

المستفيدون: الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف القطاعات (الحكومية، العامة، والخاصة).

الحد الأقصى للزيادة: يبلغ الحد الأقصى للزيادة 2505 جنيهات شهريًا.

​أهداف القرار: حماية مجتمعية وتخفيف الأعباء

و​أكدت مصادر حكومية أن القرار يعكس الانحياز الدائم للقيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة قطاع أصحاب المعاشات الذين يفوق عددهم الـ 11 مليون مواطن. 

زيادة المعاشات 2026

وتسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى:

مواجهة التضخم: رفع القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات لمواجهة الارتفاع العالمي والمحلي في أسعار السلع والخدمات.

تحسين جودة الحياة: توفير حياة كريمة للمواطنين بعد سن التقاعد، وضمان استقرارهم المالي والاجتماعي.

استدامة حزم الدعم: تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات المستحقة.

​آليات التنفيذ والصرف

ووجّهت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل منافذ الصرف، وتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتوفير كافة التسهيلات لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بالزيادة الجديدة دون تكدس أو عناء بدءاً من اليوم الأول للصرف.

إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري

​ومن المتوقع أن تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة عن الجداول التفصيلية للصرف وفقاً لشرائح المعاشات، لضمان تنظيم العملية وتجنب الازدحام.

استمرار العمل عن بُعد “أون لاين”

وكان ​وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد أمس، على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد (من المنزل) يوم الأحد من كل أسبوع للموظفين ببعض الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية التي تسمح طبيعة عملها بذلك، وذلك طوال شهر يوليو 2026.

​يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنظيم بيئة العمل، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمواصلات، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة بمقار الجهات الحكومية خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة في الأحمال الكهربائية.

زيادة المعاشات 2025

​وأشار المجلس إلى أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة عبر المنظومات الرقمية الحديثة، وبين تفعيل آليات التحول الرقمي وإدارة العمل الحديثة التي أثبتت فاعليتها في الفترات السابقة.

​ومن المقرر أن تصدر الوزارات والجهات المعنية كلٌّ في نطاقه، الجداول والضوابط المنظمة لتحديد الفئات والموظفين المستهدفين بالقرار، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات الجماهيرية المباشرة المقدمة للمواطنين طوال فترة تطبيق القرار.

المعاشات زيادة المعاشات معاشات يوليو الرئيس السيسي التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

مجلس الوزراء

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ترشيحاتنا

وزير الري و محافظ أسيوط يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة

وزير الري: قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية المنفذة في عهد الرئيس السيسي

قطف التين الطبيعي بطور سيناء

موسم الخير .. انطلاق قطف التين الطبيعي في مزارع طور سيناء | صور

صحة بني سويف

صحة بني سويف تواصل تدريب تمريض الحضانات على أحدث معايير الرعاية وسلامة المرضى

بالصور

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد