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الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

إجازة
إجازة
قسم الخدمات

يتصدر موعد إجازة ثورة 30 يونيو لعام 2026، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الحالية، حيث يترقب ملايين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى العاملين بالبنوك، الإعلان الرسمي عن العطلة الرسمية مدفوعة الأجر المقررة تخليداً لذكرى الثورة.

وتصادف ذكرى الثورة هذا العام يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول هل يتم ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، تحقيقاً لسياسة الدولة المستمرة في توحيد العطلات الرسمية، أم ستبقى في ذات اليوم؟

موعد إجازة راس السنه الهجريه

سيناريو الترحيل والقرار المرتقب

وجرت العادة في السنوات الأخيرة على صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي للمناسبة. 

وتأتي هذه التوقعات مدعومة بالقرار الحكومي الأخير الذي قضى بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية (التي وافقت الثلاثاء 16 يونيو) إلى يوم الخميس 18 يونيو.

وبناءً على هذا النهج الإداري المتبع، تنقسم التوقعات إلى مسارين:

الموعد الفعلي: الإبقاء على يوم الثلاثاء 30 يونيو كإجازة رسمية في موعدها.

سيناريو الترحيل (الأقرب متوقعاً): صدور قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة لتصبح يوم الخميس 2 يوليو 2026، لدمجها مع العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت) ومنح العاملين 3 أيام متصلة من الراحة.

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إلا إنه حتى هذه اللحظة، لم يصدر مجلس الوزراء بياناً رسمياً لحسم موعد الإجازة نهائياً، ويظل الأمر معلقاً بصدور القرار الإداري المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفئات المستفيدة وقواعد العمل في الإجازة

وفور صدور القرار الرسمي، ستكون الإجازة عطلة رسمية كاملة الأجر لكافة العاملين في الدولة، وتشمل:

  • الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
  • شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
  • البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية بموجب قرار يصدر لاحقاً عن البنك المركزي.

ووفقاً لقوانين العمل المعمول بها، يجوز لصاحب العمل استدعاء الموظف للعمل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل وحاجته ذلك، على أن يلتزم بمنحه أجراً مضاعفاً عن ذلك اليوم، أو تعويضه بيوم راحة بديل وفق اللوائح الداخلية للمؤسسة.

إجازة عيد الأضحى2026

أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

وتُعد إجازة 30 يونيو بوابة لسلسلة من العطلات الوطنية والدينية المتبقية حتى نهاية العام الحالي:

الخميس 23 يوليو 2026: إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة.

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