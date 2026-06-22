وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج.. رابط التقديم

​أعلن حسن رداد وزير العمل، عن توفر 350 فرصة عمل جديدة للشباب المصري بالخارج كعمالة زراعية موسمية بعقد يمتد لسنتين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين في الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق المشترك بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل.

​وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الفرص تأتي لتلبية احتياجات إحدى الدول العربية من العمالة الزراعية المصرية، مؤكدة تقديم حزمة متكاملة من المزايا والشروط للمتقدمين.

​المزايا الممنوحة للعمالة الزراعية:

​الراتب الشهري: 409 دولار أمريكي

​السكن: توفير إقامة مجانية بالكامل

​الرعاية الصحية: تأمين طبي شامل

​المعيشة: توفير وجبات الطعام اليومية

​السفر: تأمين تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً)

​الإجازات: منح يوم راحة أسبوعياً للمشتركين

​شروط التقديم:

و​حددت الوزارة عدداً من الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

​أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 إلى 40 سنة

​امتلاك خبرة سابقة ومثبتة في المجال الزراعي

​أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للعمل البدني

​موعد ورابط التقديم:

و​تقرر فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المتقدمين لمدة 3 أيام فقط بدءاً من تاريخ الإعلان.

​وعلى الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص، سرعة تسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً عبر الرابط الرسمي التابع للوزارة:

رابط التقديم بوزارة العمل

تعاون بين العمل ومنصة شغلني لتأهيل وتشغيل الشباب

وكان شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل وشركة "شغلني للتوظيف"، ليمثل هذا الاتفاق نموذجاً جديداً للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات..يأتي هذا التوقيع تتويجاً للقاء تحضيري موسع سابق عقده الوزير بمكتبه بالعاصمة الجديدة مع وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة ومساهمي الشركة.

ويتضمن البروتوكول، الممتد لمدة عام كامل قابل للتجديد، خطة تنفيذية عاجلة ترتكز على عدة محاور رئيسية، حيث تلتزم شركة "شغلني" على بتوفير وتركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد للمنصة داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لعرض الوظائف عبر رموز الاستجابة السريعة (QR\ Code) للتقديم المباشر... كما ينص على نشر فرص العمل بصفة دورية (كل أسبوعين على الأقل) عبر منصات وزارة العمل الرسمية لزيادة فرص وصول الشباب للوظائف المتاحة.

مبادرة "فرصة جديدة"

ويشمل التعاون إطلاق مبادرة "فرصة جديدة" التي تستهدف دعم وتشبيك الخبرات وطالبي العمل فوق سن الأربعين لدمجهم في سوق العمل... بالإضافة إلى تقديم الشركة خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة، والتزامها بإيجاد فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية.

كما اتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني بمحافظات الصعيد، وبخاصة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث يتيح البروتوكول للشركة استخدام ورش مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج "ورشة الفندقة الشاملة" لتنفيذ برامج تدريبية مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق على نفقة الشركة بالكامل.

احتياجات سوق العمل

وشملت خطة العمل المشتركة وضع آليات لربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية في قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب تأهيل الكوادر المصرية وتدريبها للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة، وتفعيل شبكة "شغلني" داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل.

وقد وضع البروتوكول حماية المواطنين على رأس أولوياته، على أن تلزم شركة "شغلني" بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نهائياً من طالبي العمل أو المتدربين نظير توفير الوظائف أو حضور الدورات التخصصية، وفي ختام الفعاليات، وجّه وزير العمل بتتشكيل لجنة مشتركة فورية بين الوزارة والشركة لوضع الآليات التنفيذية العاجلة لتفعيل محاور البروتوكول، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير دورية ربع سنوية تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في ملفي التدريب والتشغيل.