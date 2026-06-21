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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شجع والعب واحتفل.. برنامج منطقة الجماهير بالعاصمة الجديدة خلال مباراة المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
قسم الخدمات

​تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر نحو المواجهة المرتقبة لمنتخبنا الوطني أمام نظيره النيوزيلندي في كأس العالم؛ فجر غدا الإثنين.

ودعمًا للفراعنة في مشوارهم، تم الإعلان عن دليل الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل منطقة الجماهير «EFZ» في العاصمة الجديدة، والتي تقدم تجربة استثنائية للمشجعين تبدأ من مساء اليوم الأحد وتستمر حتى صباح اليوم التالي.

منتخب مصر

​وتنطلق الفعاليات رسميًا اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر الأنشطة المتنوعة حتى صباح يوم الإثنين 22 يونيو. وفيما يلي نرصد الجدول الزمني، ووسائل النقل، والخدمات المتاحة للجماهير:

​الجدول الزمني للفعاليات: سهرة كروية وفنية متكاملة

و​تم إعداد برنامج حافل يبدأ قبل ساعات طويلة من مباراة مصر لتهيئة أجواء حماسية للمشجعين، وجاء الجدول كالتالي:

​10:00 مساءً (الأحد): بث مباشر لمباراة بلجيكا أمام إيران لمنح الجماهير جرعة كروية عالمية مبكرة.

​12:30 بعد منتصف الليل: ليلة فنية مميزة مع حفل فرقة «ديسكو مصر» لإشعال حماس الحضور قبل اللقاء المنتظر.

قبل انطلاق المباراة: يبدأ الاستوديو التحليلي الرياضي لشبكة قنوات ON، ويضم نخبة من ألمع نجوم الكرة والإعلام: سيف زاهر، حازم إمام، عماد متعب، عصام الحضري، وأحمد حسن.

​4:00 صباحًا (الإثنين): صافرة البداية وانطلاق مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا وسط مؤازرة جماهيرية كبرى.

تدريبات منتخب مصر

​تسهيلات الانتقال والدخول (المونوريل في الخدمة)

و​حرصًا على راحة المشجعين وتوفير تجربة انتقال ميسرة، تم التنسيق لتوفير وسائل النقل والعمل وفق آليات محددة تشمل:

ساعات العمل: تمتد ساعات عمل منظومة النقل والمنطقة من الساعة 8:00 مساء الأحد وحتى الساعة 8:00 صباح الإثنين.

نقطة الانطلاق: حددت محطة المستثمرين بـ «شارع التسعين» بجوار جامعة المستقبل كنقطة انطلاق رئيسية عبر المونوريل.

آلية الدخول: الدخول مجاني بالكامل وبدون أي رسوم لحاملي رمز الـ QR الخاص بالحدث.

​الخدمات الترفيهية: مناطق طعام وألعاب طوال الليل

​إلى جانب الشاشات الكبيرة والمتابعة الرياضية، توفر منطقة «EFZ» تجربة ترفيهية متكاملة للعائلات والشباب؛ حيث تتاح مناطق الطعام والشراب والترفيه والألعاب الإلكترونية طوال فترة الحدث (من 8 مساءً وحتى 8 صباحًا)، لضمان تلبية تطلعات كافة الحاضرين في ليلة وطنية كروية بامتياز.

مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم

منتخب مصر يطارد أول انتصار بكأس العالم

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر الإثنين على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يحمل للفراعنة أكثر من مكسب تاريخي.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، إذ إن تحقيق الفوز سيضعه على أعتاب التأهل إلى الدور التالي، كما سيمنح الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، بعدما عجز المنتخب المصري عن تحقيق أي فوز خلال مشاركاته السابقة في المونديال.

حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على عقد عدة جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، شدد خلالها على ضرورة إغلاق ملف التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى والتركيز بالكامل على مواجهة نيوزيلندا.

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وأكد المدير الفني للاعبيه أن المباراة تمثل خطوة كبيرة نحو التأهل، وأن الفوز سيجنب الفريق الدخول في حسابات معقدة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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