قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعداد الدعاة.. الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا خلال حفل تخرج أئمة الأوقاف
شهادات تسبق الدموع.. كواليس مؤثرة يكشفها سكان حدائق الأهرام عن الوجه الآخر لـ«فتاة عربية القهوة»
نيويورك تايمز: مسئولون غربيون طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان
تخفيض العقد أو نادي سعودي.. فرج عامر يكشف مصير تريزيجية مع الأهلي
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع : موجة حارة ورطوبة مرتفعة
مونديال الأرقام القياسية.. كأس العالم 2026 يحقق إنجازا غاب 64 عاما
هبوط السلع الغذائية.. تراجع أسعار البيض والدواجن واللحوم
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع : موجة حارة ورطوبة مرتفعة

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر)، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد 21 يونيو 2026 وحتى الخميس 25 يونيو 2026، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

​ملامح الطقس: حرارة رطبة نهاراً ولطيفة ليلاً

و​أفاد البيان الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

​أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

​ظواهر جوية تستدعي الحذر: شبورة ورياح ورطوبة خانقة

و​حذرت هيئة الأرصاد من ثلاثة ظواهر جوية رئيسية ستشهدها البلاد خلال هذه الفترة:

شبورة مائية كثيفة: تتكون في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وذلك بدءاً من الأحد 21 يونيو وحتى الأربعاء 24 يونيو.

حال الطقس اليوم

ارتفاع الرطوبة: أكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المعلن في الظل بقيم تتراوح بين (1 إلى 2) درجة مئوية.

​خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى) خلال الأسبوع:

و​توضح الجداول المرفقة في بيان الأرصاد تدرج درجات الحرارة على مدار الأسبوع كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 34 و35 درجة مئوية، والصغرى بين 22 و23 درجة.

السواحل الشمالية: تشهد الطقس الأكثر اعتدالاً؛ حيث تتراوح العظمى بين 28 و30 درجة، والصغرى بين 21 و22 درجة.

شمال الصعيد: تشهد ارتفاعاً تدريجياً ملحوظاً؛ حيث تبدأ العظمى بـ 36 درجة يوم الأحد وتصل إلى 38 درجة بحلول الخميس، والصغرى بين 21 و23 درجة.

حالة الطقس اليوم

جنوب الصعيد: تسجل أعلى معدلات حرارة؛ حيث تتراوح العظمى بين 40 درجة (الأحد والإثنين) وتصل إلى ذروتها بـ 42 درجة مئوية (الأربعاء والخميس)، بينما تستقر الصغرى بين 25 و26 درجة.

​وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها بانتظام لمواكبة أي تغييرات طارئة في الأحوال الجوية.

الطقس حالة الجو الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس حار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

حسين فهمي

حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

ترشيحاتنا

روبي

أول تعليق من روبي بعد حفلها فى العاصمة الجديدة

المخرج جيمس بوروز

منهم “Friends”.. وفاة المخرج جيمس بوروز

مسلسل طايع

عمرو سلامة يستعيد ذكريات «طايع»: هذا كان أصعب يوم تصوير في حياتى

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد