الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع : موجة حارة ورطوبة مرتفعة

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر)، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد 21 يونيو 2026 وحتى الخميس 25 يونيو 2026، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

​ملامح الطقس: حرارة رطبة نهاراً ولطيفة ليلاً

و​أفاد البيان الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

​أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

​ظواهر جوية تستدعي الحذر: شبورة ورياح ورطوبة خانقة

و​حذرت هيئة الأرصاد من ثلاثة ظواهر جوية رئيسية ستشهدها البلاد خلال هذه الفترة:

​شبورة مائية كثيفة: تتكون في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وذلك بدءاً من الأحد 21 يونيو وحتى الأربعاء 24 يونيو.

​ارتفاع الرطوبة: أكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المعلن في الظل بقيم تتراوح بين (1 إلى 2) درجة مئوية.

​خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى) خلال الأسبوع:

و​توضح الجداول المرفقة في بيان الأرصاد تدرج درجات الحرارة على مدار الأسبوع كالآتي:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 34 و35 درجة مئوية، والصغرى بين 22 و23 درجة.

​السواحل الشمالية: تشهد الطقس الأكثر اعتدالاً؛ حيث تتراوح العظمى بين 28 و30 درجة، والصغرى بين 21 و22 درجة.

​شمال الصعيد: تشهد ارتفاعاً تدريجياً ملحوظاً؛ حيث تبدأ العظمى بـ 36 درجة يوم الأحد وتصل إلى 38 درجة بحلول الخميس، والصغرى بين 21 و23 درجة.

​جنوب الصعيد: تسجل أعلى معدلات حرارة؛ حيث تتراوح العظمى بين 40 درجة (الأحد والإثنين) وتصل إلى ذروتها بـ 42 درجة مئوية (الأربعاء والخميس)، بينما تستقر الصغرى بين 25 و26 درجة.

​وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها بانتظام لمواكبة أي تغييرات طارئة في الأحوال الجوية.