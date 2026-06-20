أجواء حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

رصد برنامج "صباح البلد" حالة الطقس اليوم السبت، في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأكدت التوقعات أن الطقس يكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

شبورة مائية ورياح على بعض المناطق

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح أحيانًا على عدد من المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل، ما يزيد الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

كما توجد فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 35 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 40 و42 درجة مئوية، لتظل المحافظات الجنوبية الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة.

ونصح برنامج "صباح البلد" المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة خلال فترة الظهيرة، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.