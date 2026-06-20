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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رطوبة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 20 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

الطقس معتدل الحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

حذرت خرائط الطقس اليوم من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما توقعت الهيئة نشاطًا متقطعًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم حتى الثلاثاء، ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق ولكنها تكون مثيرة للرمال على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة واحدة ودرجتين مئويتين فوق القيم المسجلة في الظل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 28 و29 درجة. وتسجل مناطق شمال الصعيد ما بين 35 و36 درجة، في حين تصل الحرارة في جنوب الصعيد إلى 41 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تشهد أعلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس المتوقعة درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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