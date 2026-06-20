طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا.. خدعة بسيطة تغير تجربتك في المطبخ للأبد

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة دموع العين عند تقطيع البصل، وهي مشكلة مزعجة تجعل تحضير الطعام أمرًا صعبًا.

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا

لكن الخبراء يؤكدون أن هناك عدة طرق بسيطة وفعّالة يمكن أن تقلل أو تمنع هذه الدموع تمامًا.

لماذا يسبب البصل الدموع؟

عند تقطيع البصل، يتم تحرير مادة كيميائية تُسمى “إنزيم الكبريت”، وعند اختلاطها بالهواء تتحول إلى غاز يسبب تهيج العين وإفراز الدموع كوسيلة دفاع طبيعية.

الطريقة الأولى: تبريد البصل قبل التقطيع

ضعي البصل في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل تقطيعه، فالبرد يقلل من نشاط المواد الكيميائية المسببة للدموع.

الطريقة الثانية: تقطيع البصل تحت الماء

طريقة تقطيع البصل بدون دموع نهائيًا.. خدعة بسيطة ستغير تجربتك في المطبخ للأبد

يمكنك تقطيع البصل تحت ماء جارٍ أو داخل وعاء ماء، حيث يمنع الماء تصاعد الغازات المهيجة للعين.

الطريقة الثالثة: استخدام سكين حاد جدًا

السكين غير الحاد يسحق خلايا البصل أكثر، مما يزيد من إطلاق المواد المهيجة، لذلك يفضل استخدام سكين حاد لتقليل الضرر.

الطريقة الرابعة: إشعال شمعة أو تشغيل شفاط المطبخ

اللهب أو الشفاط يساعدان على سحب الغازات بعيدًا عن العين، مما يقلل الدموع بشكل ملحوظ.

الطريقة الخامسة: ارتداء نظارات واقية

قد تبدو طريقة غريبة لكنها فعالة جدًا، حيث تمنع وصول الغازات مباشرة إلى العين.

الطريقة السادسة: استخدام الملح أو الخل

يمكن رش القليل من الملح على البصل بعد تقطيعه أو استخدام الخل لتقليل انبعاث الغازات.

بصل

نصائح إضافية مهمة:

لا تقطعي الجذور أولًا لأنها تحتوي على تركيز أعلى من المواد المهيجة

ابدئي التقطيع من الأعلى وليس من الجذور

حافظي على تهوية المطبخ أثناء التقطيع