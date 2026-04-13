خارج مران الزمالك.. موقف بيزيرا من موقعة الحسم أمام شباب بلوزداد
الزمالك يراقب أزمة الـ VAR بين الأهلي واتحاد الكرة
تحركات إقليمية لإنعاش الحوار بين واشنطن وطهران رغم التصعيد
سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك
أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%
غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
إلهام أبو الفتح
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر ؟

هاجر هانئ

مع الأحتفال بحلول شم النسيم لا تخلو أي سفرة من البصل الأخضر فهو  من الخضراوات التي تتمتع بنكهة بصل خفيفة، ويتسم بمذاق لذيذ وشهي.

فوائد البصل الأخضر 


عادةً ما يُستهلك البصل الأخضر بكميات قليلة، لذا لن يضيف قيمة غذائية كبيرة إلى نظامك الغذائي. مع ذلك، فإنه يتمتع ببعض الفوائد الصحية الملحوظة عند تناوله بانتظام.

-يغذي الجسم بالألياف

 يحتوي كوب من البصل الأخضر المقطّع على حوالي 10% من احتياجك اليومي من الألياف، يُساعد تناول كميات كبيرة من الألياف على الشعور بالشبع، ويُحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول، وقد يُقلل من احتمالية الإصابة بداء السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض.

-يساعد في مكافحة السرطان

 قد يُساهم البصل الأخضر والخضراوات الأخرى من فصيلة البصل في كبح نمو السرطان، وخاصةً في المعدة. لا يزال الباحثون غير متأكدين من آلية ذلك، لكنهم يعتقدون أن مركبًا يُسمى الأليسين، وهو المسؤول عن نكهة هذه الخضراوات القوية، قد يمنع الخلايا من التحول إلى خلايا سرطانية أو يُبطئ انتشار الأورام.

-يقي من العدوى

لطالما استُخدمت مستخلصات البصل والثوم وأنواع أخرى من البصل في الطب. فهي قادرة على قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات. أظهرت الاختبارات المعملية على أنواع معينة من البصل أنه عند تركيزات عالية كافية، يُمكن لبعضها قتل أو إبطاء نمو السالمونيلا أو الإشريكية القولونية.

-يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض

خضراوات فصيلة البصل غنية بالمغذيات النباتية، بما في ذلك مواد كيميائية تُسمى مضادات الأكسدة التي تُدافع عن خلايا الجسم ضد التلف. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، على مكافحة الجذور الحرة، وهي مواد قد تُؤدي إلى السرطان وأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

-يعزز المناعة

يعد البصل الأخضر مصدرًا جيدًا لفيتامين سي والفلافونويد المعروف باسم الكيرسيتين، كلاهما يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويساعده على مكافحة الأمراض.

المصدر:webmd

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

الشناوى

لجنة الانضباط تستعد لاستدعاء الشناوي ووفا في أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا

الاهلي

خالد الغندور: خلاف داخل جهاز الأهلي بسبب برنامج الإعداد قبل بيراميدز

الاهلي

أضا عن أزمة استماع الفار: مشهد عبثي وقرارات بلا منطق

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد