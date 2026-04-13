ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر ؟

مع الأحتفال بحلول شم النسيم لا تخلو أي سفرة من البصل الأخضر فهو من الخضراوات التي تتمتع بنكهة بصل خفيفة، ويتسم بمذاق لذيذ وشهي.

عادةً ما يُستهلك البصل الأخضر بكميات قليلة، لذا لن يضيف قيمة غذائية كبيرة إلى نظامك الغذائي. مع ذلك، فإنه يتمتع ببعض الفوائد الصحية الملحوظة عند تناوله بانتظام.

-يغذي الجسم بالألياف

يحتوي كوب من البصل الأخضر المقطّع على حوالي 10% من احتياجك اليومي من الألياف، يُساعد تناول كميات كبيرة من الألياف على الشعور بالشبع، ويُحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول، وقد يُقلل من احتمالية الإصابة بداء السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض.

-يساعد في مكافحة السرطان

قد يُساهم البصل الأخضر والخضراوات الأخرى من فصيلة البصل في كبح نمو السرطان، وخاصةً في المعدة. لا يزال الباحثون غير متأكدين من آلية ذلك، لكنهم يعتقدون أن مركبًا يُسمى الأليسين، وهو المسؤول عن نكهة هذه الخضراوات القوية، قد يمنع الخلايا من التحول إلى خلايا سرطانية أو يُبطئ انتشار الأورام.

-يقي من العدوى

لطالما استُخدمت مستخلصات البصل والثوم وأنواع أخرى من البصل في الطب. فهي قادرة على قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات. أظهرت الاختبارات المعملية على أنواع معينة من البصل أنه عند تركيزات عالية كافية، يُمكن لبعضها قتل أو إبطاء نمو السالمونيلا أو الإشريكية القولونية.

-يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض

خضراوات فصيلة البصل غنية بالمغذيات النباتية، بما في ذلك مواد كيميائية تُسمى مضادات الأكسدة التي تُدافع عن خلايا الجسم ضد التلف. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، على مكافحة الجذور الحرة، وهي مواد قد تُؤدي إلى السرطان وأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

-يعزز المناعة

يعد البصل الأخضر مصدرًا جيدًا لفيتامين سي والفلافونويد المعروف باسم الكيرسيتين، كلاهما يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويساعده على مكافحة الأمراض.

المصدر:webmd