ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

مع اقتراب احتفالات شم النسيم، تتزايد اهتمامات الأسر بالبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتلوين البيض، باعتباره من أبرز مظاهر الاحتفال التي تدخل البهجة على الأطفال وتخلق أجواء عائلية مميزة داخل المنزل.



وتتنوع طرق تلوين البيض هذا العام بين الأساليب التقليدية والأفكار الحديثة التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، دون الحاجة إلى شراء مستلزمات باهظة الثمن.



ويأتي التلوين باستخدام المواد الطبيعية في مقدمة الخيارات الآمنة، حيث يمكن الحصول على ألوان جذابة من البنجر لإنتاج اللون الأحمر، والكركم للون الأصفر، وقشر البصل للون البني، إلى جانب الكرنب الأحمر الذي يمنح درجات بنفسجية مميزة، وذلك من خلال غلي هذه المكونات في الماء ثم نقع البيض المسلوق بها لفترة مناسبة.



ولم تعد عملية التلوين تقتصر على صبغ البيض فقط، بل تطورت لتشمل الرسم والزخرفة باستخدام الأقلام الملونة أو الاستيكرز، ما يمنح الأطفال فرصة للتعبير عن إبداعهم والمشاركة في أجواء الاحتفال بشكل تفاعلي.



كما برزت أفكار مبتكرة لتزيين البيض دون استخدام ألوان تقليدية، مثل الطباعة بأوراق النباتات، أو استخدام القهوة والشاي لإضفاء لمسات جمالية مختلفة، وهو ما لاقى انتشارا واسعا بين الأمهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البيض الرخامي (Marble Effect)

لفي البيضة بمناديل ورقية.

حطي عليها ألوان طعام نقط متفرقة.

رشي شوية خل خفيف.

سيبيها تنشف → هتدي شكل رخامي شيك جدًا.

2. بيض الورد المجفف

الصقب ورد مجفف صغير أو بتلات وردعلي البيضة وسيعطي شكل جمالي راقي يصلح للتصوير.

3. البيض بالخيوط

لفي البيضة بخيوط ملونة أو دنتيل.

ممكن تثبتيها

4. البيض اللامع (Glitter)

.رشي جليتر علي البيضة وستعطيكي شكل مبتكر

5. البيض بخطوط ذهبية

استخدمي قلم ذهبي أو ماركر.

ارسمى خطوط عشوائية أو أشكال هندسية. بسيط لكن شيك جدًا.

6. بيض بطباعة الطبيعة (ستايل فني)

ضعي ورقة شجر على البيضة.

بيض شخصيات

اعملي عيون بلاستيك.

استخدمي قماش أو ورق تعملي شعر ولبس وتبقي شخصية كرتونية