سمكة الرنجة من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في المناسبات الاجتماعية، ولكن من الناحية الطبية والبيولوجية، قد تحمل هذه الأسماك ضيفاً ثقيلاً غير مرغوب فيه يُعرف بـ دودة الأنيساكس (Anisakis).

ونعرض لك فى هذا التقرير تعريف دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية، وفقا لموقع بولد سكاى.

ماهي دودة الأنيساكس؟

دودة الأنيساكس هي نوع من الديدان الخيطية Nematodes التي تعيش دورة حياتها في الجهاز الهضمي للثدييات البحرية (مثل الفقمة والحيتان). تخرج بيض هذه الديدان مع فضلات الحيتان لتفقس في المياه، ثم تتغذى عليها القشريات الصغيرة، والتي بدورها تؤكل من قبل الأسماك مثل الرنجة والماكريل والسلمون.

في هذه المرحلة، تستقر اليرقات في تجويف بطن سمكة الرنجة أو تخترق عضلاتها (اللحم)، وتكون على شكل لولبي صغير شفاف أو أبيض اللون.

كيف تنتقل للإنسان؟

يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق تناول أسماك الرنجة النيئة، أو المملحة تمليحاً خفيفاً، أو المدخنة تدخيناً بارداً دون تعرضها لدرجات حرارة كافية لقتل اليرقات. بمجرد دخولها جسم الإنسان، تحاول اليرقة اختراق جدار المعدة أو الأمعاء، مما يسبب تهيجاً شديداً يُعرف بـ داء الأنيساكس (Anisakiasis).

الأعراض والمضاعفات:

تظهر الأعراض عادةً خلال ساعات أو أيام قليلة من تناول السمك المصاب، وتشمل:

1. آلام حادة في البطن: تشبه أحياناً آلام الزائدة الدودية.

2. اضطرابات هضمية: غثيان، قيء، وإسهال.

3. تفاعلات حساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من طفح جلدي (أرتيكاريا) أو حكة، وفي حالات نادرة قد تصل إلى صدمة تحسسية.

4. الورم الحبيبي: في حال عدم خروج الدودة، قد يحاول الجسم إحاطتها بأنسجة دفاعية، مما يسبب انسداداً معويا.

الرنجة التي تُباع في الأسواق تمر عادةً بعمليات تصنيع تهدف لتقليل المخاطر، ولكن تظل هناك فوارق أساسية:

١-التمليح الشديد: التركيزات العالية جداً من الملح تقتل اليرقات، لكن الرنجة "الدلعة" (قليلة الملح) قد لا تضمن ذلك.

٢-التدخين: التدخين البارد لا يقتل الديدان، بينما التدخين الساخن الذي تزيد فيه درجة الحرارة عن 60 درجة مئوية يقضي عليها.

كيف تأكل الرنجة بأمان؟

لحماية نفسك من هذا الطفيل، ينصح الخبراء باتباع القواعد التالية:

1-التجميد (Freezing) تجميد السمك في درجة حرارة ٢٠ تحت الصفر لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة (أو ٧ أيام في المبردات المنزلية العادية) كفيل بقتل جميع اليرقات.

2-الطهي الحراري تسخين السمك بحيث تصل درجة الحرارة الداخلية إلى ٦٠ درجة مئوية على الأقل لمدة دقيقة واحدة.

3-الفحص البصري

عند تنظيف الرنجة، يجب التأكد من عدم وجود خيوط لولبية بيضاء في الأحشاء أو العضلات.

4-التنظيف الفوري

نزع أحشاء السمك فور صيده يمنع اليرقات من الانتقال من التجويف البطني إلى اللحم.