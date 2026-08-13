مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة قراءة أثرية في فجر المسيحية.. الثلاثاء

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، محاضرة أثرية وثقافية متخصصة بعنوان «مصر أرض السلام: قراءة أثرية في فجر المسيحية»، تقدمها الدكتورة هند صلاح الدين، أستاذ الآثار والفنون القبطية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة.

مؤسسة زاهي حواس

تأتي هذه المحاضرة في إطار الدور التنويري والفكري المستمر الذي تضطلع به المؤسسة لتسليط الضوء على المحطات الحضارية الخالدة في تاريخ مصر، وإبراز قيم التسامح والسلام والتنوع الثقافي الذي جسدته أرض مصر عبر العصور.



تستعرض المحاضرة أربعة محاور رئيسية تناقش نشأة وتطور الفن والآثار القبطية في مصر:

مصر في القرن الأول الميلادي: قراءة أثرية وتاريخية للأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية قبيل دخول المسيحية.

المسار الأثري للعائلة المقدسة في مصر: تتبع الشواهد والمواقع الأثرية التي شهدت رحلة العائلة المقدسة عبر المحافظات المصرية.

نشأة المسيحية في مصر والآثار المسيحية المبكرة بها ودور مصر الحضاري في نشر المسيحية في العالم

مصر أول مركز للرهبنة في العالم: نشأة حركة الرهبنة المصرية وتأثير أديرتها الممتد عالمياً كمدرسة فكرية وروحية فريدة.



يُذكر أن الدكتورة هند صلاح الدين تُعد قامة أكاديمية وبحثية بارزة؛ وهي أستاذ الآثار والفنون القبطية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة. وقد صُنفت دولياً في المرتبة (24) وفقاً لقاعدة بيانات SCOPUS ضمن أفضل 500 كاتب أكاديمي على مستوى العالم فى مجال الاثار المسيحية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك في المجلة العلمية الأكاديمية Scrinium المصنفة ضمن الفئة الأولى (Q1).

وشاركت في عدد كبير من المؤتمرات العلمية الدولية داخل مصر وخارجها ،ودُعيت لإلقاء محاضرات علمية في عدد من الدول، إلى جانب مشاركتها أستاذًا مشاركًا للتدريس في المجر في إطار التعاون الأكاديمي الدولي. وقدمت أيضًا العديد من المحاضرات في المراكز الثقافية المختلفة، كما كتبت في العديد من الصحف، وتركزت مقالاتها على الآثار والتراث المصري، بهدف إبراز الهوية الحضارية والتاريخية لمصر.