قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر
أمراض نمط الحياة..استشاري: الحركة والفحوصات المنتظمة خط الدفاع الأول
أكرم توفيق ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا بعد العودة رسميا.. تفاصيل الصفقة وقيمة عقده
وكيل أفريقية النواب: إنشاء مصانع مصرية للدواء في دول حوض النيل قريبا
هل يجوز الاستعانة بأمانة محفوظة لدي لحين عودة صاحبها؟.. الإفتاء توضح
جيش الاحتلال يعلن تدمير موقعين استيطانيين غير قانونيين في بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
«العدل» تنشئ فرع توثيق جديدًا للبنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين
موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
«قتلة الأطفال، هتلر كان على حق»: إسرائيلي وأمريكي يتبادلان اللكمات في مطار مانيلا | فيديو
هوية مهندس صفقة أكرم توفيق للأهلي.. ومركز جديد في انتظار موفاسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة قراءة أثرية في فجر المسيحية.. الثلاثاء

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، محاضرة أثرية وثقافية متخصصة بعنوان «مصر أرض السلام: قراءة أثرية في فجر المسيحية»، تقدمها الدكتورة هند صلاح الدين، أستاذ الآثار والفنون القبطية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة.

مؤسسة زاهي حواس 

تأتي هذه المحاضرة في إطار الدور التنويري والفكري المستمر الذي تضطلع به المؤسسة لتسليط الضوء على المحطات الحضارية الخالدة في تاريخ مصر، وإبراز قيم التسامح والسلام والتنوع الثقافي الذي جسدته أرض مصر عبر العصور.


تستعرض المحاضرة أربعة محاور رئيسية تناقش نشأة وتطور الفن والآثار القبطية في مصر:
مصر في القرن الأول الميلادي: قراءة أثرية وتاريخية للأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية قبيل دخول المسيحية.

المسار الأثري للعائلة المقدسة في مصر: تتبع الشواهد والمواقع الأثرية التي شهدت رحلة العائلة المقدسة عبر المحافظات المصرية.

نشأة المسيحية في مصر والآثار المسيحية المبكرة بها ودور مصر  الحضاري في نشر المسيحية في العالم

 مصر أول مركز للرهبنة في العالم: نشأة حركة الرهبنة المصرية وتأثير أديرتها الممتد عالمياً كمدرسة فكرية وروحية فريدة.


يُذكر أن الدكتورة هند صلاح الدين تُعد قامة أكاديمية وبحثية بارزة؛ وهي أستاذ الآثار والفنون القبطية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة. وقد صُنفت دولياً في المرتبة (24) وفقاً لقاعدة بيانات SCOPUS ضمن أفضل 500 كاتب أكاديمي على مستوى العالم فى مجال الاثار المسيحية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك في المجلة العلمية الأكاديمية Scrinium المصنفة ضمن الفئة الأولى (Q1).
وشاركت في عدد كبير من المؤتمرات العلمية الدولية داخل مصر وخارجها ،ودُعيت لإلقاء محاضرات علمية في عدد من الدول، إلى جانب مشاركتها أستاذًا مشاركًا للتدريس في المجر في إطار التعاون الأكاديمي الدولي. وقدمت أيضًا العديد من المحاضرات في المراكز الثقافية المختلفة، كما كتبت في العديد من الصحف، وتركزت مقالاتها على الآثار والتراث المصري، بهدف إبراز الهوية الحضارية والتاريخية لمصر.

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهي حواس مصر أرض السلام فجر المسيحية حواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

زلزال

هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

ترشيحاتنا

حمزة المثلوثي

180 ألف دولار سبب شكوى حمزة المثلوثي ضد الزمالك

عبدالله السعيد

معتمد جمال يحاول إقناع عبدالله السعيد بالعودة لتدريبات الزمالك

الاهلي

عقب إصابه بلعمري... الأهلي يسعى لضم صفقة محلية

بالصور

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد