طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين.. حيل بسيطة من المطبخ تخلصك من الإحراج

طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة، تعد رائحة السمك من أكثر الروائح العالقة والمزعجة في المطبخ، حيث تظل على اليدين حتى بعد الغسل المتكرر بالماء والصابون. لكن هناك طرق بسيطة وفعّالة يمكنها التخلص من هذه الرائحة في ثوانٍ باستخدام مكونات متوفرة في كل منزل، للشيف رباب العمدة.

الطريقة الأولى: الملح والليمون

يُعد هذا الحل من أقوى الطرق الطبيعية للتخلص من الرائحة:

افركي يديك بملعقة صغيرة من الملح

أضيفي عصير نصف ليمونة

دلكي جيدًا لمدة دقيقة

ثم اغسلي بالماء والصابون

الليمون يزيل الروائح، والملح يعمل كمقشر طبيعي يخلصك من بقايا السمك.

الطريقة الثانية: الليمون فقط

طريقة إزالة رائحة السمك من اليدين بسرعة

افركي اليدين بشرائح الليمون مباشرة، واتركي العصير على الجلد لمدة 30 ثانية قبل الغسل. هذه الطريقة سريعة جدًا وفعالة في تعطير اليدين.

الطريقة الثالثة: معجون الأسنان

معجون الأسنان ليس فقط للأسنان

ضعي كمية صغيرة على اليدين

افركي جيدًا لمدة دقيقة

ثم اغسلي بالماء

النعناع الموجود فيه يساعد على التخلص من الروائح القوية بسرعة.

الطريقة الرابعة: الخل الأبيض

الخل الأبيض من أقوى المواد التي تقضي على الروائح:

اغمسي اليدين في كمية صغيرة من الخل

أو امسحي بهما لمدة 30 ثانية

ثم اغسلي بالماء والصابون

الطريقة الخامسة: البن القهوة

تفرك اليدين ببقايا القهوة أو البن المطحون يساعد على امتصاص الروائح بشكل سريع ويترك رائحة لطيفة بدلًا منها.

الطريقة السادسة: الماء البارد بعد الغسل

غسل اليدين بالماء البارد بعد استخدام أي من الطرق السابقة يساعد على غلق المسام وتقليل بقاء الرائحة.

سمك

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