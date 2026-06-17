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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
أسماء عبد الحفيظ

تُعد السمك الصيادية من أشهر الأطباق في المطبخ المصري والساحلي، وتتميز بطعمها الغني من الأرز البني والبصل المحمّر مع السمك المتبل، ما يجعلها وجبة متكاملة ومحبوبة لدى الكثيرين.

طريقة عمل سمك صيادية

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل سمك صيادية الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم وبمذاق لا يقاوم .

المكونات طريقة عمل سمك صيادية

  • 1 كيلو سمك بلطي أو بوري أو فيليه حسب الرغبة
  • 2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع
  • 3 حبات بصل كبيرة مقطعة شرائح
  • 4 فصوص ثوم مفروم
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
  • 1 ملعقة صغيرة بهارات سمك
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • 1 ملعقة صغيرة كركم للون الذهبي
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • 4 أكواب مرق سمك أو ماء ساخن
  • عصير ليمونة

طريقة عمل سمك صيادية 

طريقة عمل سمك صيادية 

1. تتبيل السمك

يُغسل السمك جيدًا ويُتبل بالملح والفلفل والكمون وعصير الليمون وبهارات السمك، ويُترك لمدة 30 دقيقة ليتشرب النكهة.

2. تحضير البصل سر الصيادية

في قدر على النار، يُسخن الزيت ويُضاف البصل ويُقلب حتى يتحول لونه إلى بني غامق. هذه الخطوة هي السر في لون وطعم الأرز الصيادية المميز.

3. إضافة الثوم والتوابل

طريقة عمل سمك صيادية 

يُضاف الثوم المفروم مع الكركم والكمون والكزبرة، ويُقلب جيدًا حتى تظهر الرائحة العطرية.

4. إضافة الأرز

يُضاف الأرز المغسول ويُقلب مع البصل والتوابل لمدة 2–3 دقائق حتى يتشرب النكهة.

5. إضافة المرق

يُضاف مرق السمك أو الماء الساخن، ويُترك حتى يبدأ في الغليان، ثم تُخفض النار ويُغطى حتى ينضج الأرز تمامًا.

6. طهي السمك

في نفس الوقت، يمكن قلي السمك في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش، أو شويه في الفرن حسب الرغبة.

التقديم

يُقدم الأرز الصيادية في طبق كبير ويُوضع فوقه السمك المقلي، مع شرائح الليمون وسلطة الطحينة أو السلطة الخضراء.

نصائح لنجاح الصيادية

  • لون البصل هو سر الطعم، يجب ألا يكون محروقًا بل بني غامق فقط.
  • استخدام مرق السمك يعطي طعمًا أقوى من الماء العادي.
  • يمكن إضافة رشة شطة لمحبي الطعم الحار.
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