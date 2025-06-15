لذيذة وغير تقليدية .. طريقة عمل السمك الصيادية

إذا كنتِ تودين تقديم السمك بطريقة مختلفة نقدم إليكِ طريقة عمل السمك الصيادية خطوة بخطوة، بطعم مصري شهي زي المطاعم:



- المكونات:

سمك (بلطي أو بوري أو دنيس) – كيلو واحد منظف ومغسول جيدًا

2 كوب أرز مصري مغسول

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

2 ورق لورا + 2 حبة مستكة + 3 حبهان

زيت غزير للقلي + زيت خفيف لتشويح الأرز

مرقة سمك أو ماء ساخن (حوالي 3 كوب)

- لتحضير السمك:

1. تبّلي السمك بملح، كمون، فلفل، وثوم مفروم، واتركيه نصف ساعة.



2. قليه في زيت ساخن حتى يتحمّر، ثم ضعيه جانبًا.



لتحضير أرز الصيادية:

1. في حلة على النار، سخني ملعقتين زيت وضيفي شرائح البصل.



2. قلّبي حتى يأخذ البصل لون بني غامق (ده سر اللون والطعم).



3. خدي جزء من البصل المحمر للتزيين، وكملي بالباقي:

ضيفي الثوم، الكمون، الكزبرة، ورق اللورا، الحبهان، والمستكة.

ضيفي الأرز وقلّبي مع البصل جيدًا دقيقتين.

ضيفي المرقة أو الماء الساخن، وملحي حسب الرغبة.

4. لما يبدأ يغلي، غطيه ووطّي النار وسيبيه يستوي 15-20 دقيقة.



- التقديم:

قدّمي الأرز في طبق التقديم، ورصي فوقه قطع السمك المحمّرة.

زيني بالبصل المحمّر اللي احتفظتي بيه.

يمكن تقديمه مع سلطة طحينة وسلطة خضراء وعيش بلدي.