قبل تخزين الفراخ في الفريزر.. 5 أخطاء تفسد طعمها.. خطوات إتمام العملية بطريقة صحيحة

تخزين الفراخ في الفريزر من أفضل الطرق للحفاظ عليها لفترة أطول، لكن وضعها في الفريزر بطريقة عشوائية قد يؤثر على طعمها وقوامها بعد فك التجميد والطهي.

قبل تخزين الفراخ في الفريزر.. 5 أخطاء بتبوظ طعمها

وبعض الأخطاء الشائعة، مثل ترك الفراخ مكشوفة أو استخدام عبوة غير محكمة أو تجميد كمية كبيرة في عبوة واحدة، قد تؤدي إلى فقدان الرطوبة وظهور ما يعرف بحروق التجميد، وهي مناطق جافة ومتغيرة اللون على سطح الطعام المجمد.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن حروق التجميد لا تجعل الطعام غير آمن للأكل في حد ذاتها، لكنها تؤثر في جودة الطعام وطعمه وقوامه.

1. تخزين الفراخ في كيس غير محكم

من أكثر الأخطاء التي تؤثر في جودة الفراخ تركها داخل كيس رقيق أو عبوة غير محكمة الغلق.

فالهواء الموجود داخل العبوة أو وصول الهواء إلى سطح الفراخ لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرطوبة، وبالتالي ظهور مناطق جافة أو متغيرة اللون بسبب حروق التجميد.

لذلك يفضل استخدام أكياس مخصصة للتجميد أو عبوات محكمة الغلق، مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاق الكيس.

2. وضع الفراخ في الفريزر وهي مكشوفة

ترك قطع الفراخ مكشوفة داخل الفريزر يعرض سطحها للهواء البارد والجاف، ما يزيد احتمالية جفافها وظهور حروق التجميد.

ولهذا يجب تغليف الفراخ جيدًا قبل وضعها في الفريزر، خاصة إذا كان التخزين لفترة طويلة.

ويمكن تقسيم الكمية إلى حصص مناسبة للاستخدام، ثم تغليف كل حصة بشكل منفصل، بدلًا من تجميد كمية كبيرة معًا.

3. تجميد كمية كبيرة في عبوة واحدة

تجميد كل الفراخ في كيس واحد قد يبدو أسهل، لكنه يسبب مشكلة عند الحاجة إلى كمية صغيرة فقط.

فعند محاولة فصل القطع وهي مجمدة قد تضطرين إلى ترك العبوة خارج الفريزر حتى تتمكني من أخذ جزء منها، ثم إعادة باقي الكمية إلى الفريزر، وهو أسلوب غير مناسب لجودة الطعام وسلامته.

الأفضل تقسيم الفراخ إلى وجبات تكفي كل منها مرة واحدة، وتخزينها في عبوات منفصلة.

4. عدم كتابة تاريخ التخزين

قد تضعي الفراخ في الفريزر ثم تنسي متى تم تخزينها، وبعد فترة يصبح من الصعب معرفة أي عبوة يجب استخدامها أولًا.

كتابة تاريخ التجميد ونوع القطع على كل كيس عادة بسيطة تساعد على تنظيم الفريزر واستخدام الأقدم أولًا.

وتشير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الأطعمة المجمدة تظل آمنة لفترات طويلة طالما ظلت محفوظة باستمرار عند درجة حرارة صفر فهرنهايت، أي نحو 18 درجة مئوية تحت الصفر، لكن مدد التخزين الموصى بها تكون في الأساس للحفاظ على أفضل جودة ممكنة.

وبالنسبة لقطع الدجاج النيئة، توصي وزارة الزراعة الأمريكية بفترة تصل إلى 9 أشهر في الفريزر للحفاظ على الجودة، بينما يمكن تخزين الدجاجة الكاملة لمدة تصل إلى عام في ظروف التجميد المناسبة.

5. غسل الفراخ قبل تخزينها

من العادات المنتشرة غسل الفراخ النيئة بالماء قبل وضعها في الفريزر، لكن الجهات الصحية لا توصي بغسل الدجاج النيء؛ لأن رذاذ الماء قد ينقل البكتيريا الموجودة على سطح الدجاج إلى الحوض والأسطح القريبة.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن غسل الدجاج النيء لا يقضي على البكتيريا، بينما الطهي الجيد هو الوسيلة التي تقضي على مسببات الأمراض الموجودة في الدجاج.

لذلك إذا كانت الفراخ جاهزة للتخزين، ضعيها مباشرة في عبوة مناسبة للتجميد دون غسلها.

إزاي تخزني الفراخ في الفريزر بطريقة صحيحة؟

قبل التجميد، قسمي الفراخ إلى كميات مناسبة للاستخدام، ثم ضعي كل كمية في كيس أو عبوة مخصصة للفريزر.

احرصي على إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء من أكياس التخزين، وأغلقيها جيدًا، ثم اكتبي تاريخ التخزين عليها.

ويفضل وضع الفراخ في الفريزر عند درجة حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل، مع الحفاظ على درجة الحرارة ثابتة قدر الإمكان.

وعند الحاجة إلى استخدامها، لا تتركيها على رخامة المطبخ لفك التجميد؛ إذ توصي وزارة الزراعة الأمريكية بفك تجميد الدجاج داخل الثلاجة أو في الماء البارد أو باستخدام الميكروويف، مع طهي الدجاج فورًا عند استخدام الطريقتين الأخيرتين

هل حروق التجميد تعني أن الفراخ فاسدة؟

حروق التجميد تؤثر بشكل أساسي في الجودة والطعم والقوام، وقد تجعل بعض أجزاء الفراخ أكثر جفافًا وقسوة بعد الطهي.

لكن إذا كانت الفراخ تعرضت لظروف تخزين غير آمنة، أو ذابت وظلت في درجات حرارة غير مناسبة لفترة طويلة، فهنا تختلف المسألة ولا ينبغي الاعتماد على شكلها فقط للحكم على سلامتها.