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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلة أسطورية.. روبي تشعل العاصمة الجديدة بحفل جماهيري وتشجع منتخب مصر

روبي
روبي
تصوير محمد زاهر   -  
يارا أمين

أحيت الميجا ستار روبي حفلاً غنائياً استثنائياً داخل Egyptian Fan Zone بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور جماهيري غير مسبوق وأجواء عالمية خطفت الأنفاس.

توافد عشرات الآلاف من عشاق روبي قبل ساعات من انطلاق الحفل لتمتلئ ساحات Egyptian Fan Zone بالكامل وسط إجراءات تنظيمية وأمنية على أعلى مستوى و اعتمدت الليلة على أحدث تقنيات الصوت والإضاءة والليزر، مع مسرح بمواصفات عالمية حول المكان إلى كرنفال فني يضاهي كبرى المهرجانات الدولية.

وصلت النجمة روبي إلى مقر الحفل بصحبة مدير أعمالها إسلام صيام،وسط استقبال حافل من الجمهور والمنظمين وأشاد الحضور بالاحترافية العالية لفريق العمل والدور البارز الذي لعبه إسلام صيام في التنسيق والإشراف على كافة التفاصيل لضمان خروج الحفل بصورة تليق باسم روبي ومكانة العاصمة الجديدة.

حرصت روبي على توجيه تحية خاصة لجمهورها فور صعودها المسرح، معبرة عن سعادتها بالطاقة الاستثنائية التي منحها إياها الحضور كما وجهت رسالة دعم حماسية للمنتخب المصري في مشواره بكأس العالم  داعية الجماهير للالتفاف حول المنتخب وهو ما أشعل حماس الآلاف الذين رددوا الهتافات الوطنية في لحظة وطنية مؤثرة جمعت الفن بتشجيع المنتخب.


قدمت روبي وصلة غنائية استثنائية ضمت عدداً كبيراً من أبرز أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني تلبية لرغبات المعجبين الذين لم يتوقفوا عن التصفيق والغناء معها طوال تواجدها على خشبة المسرح .

واشعلت روبي الأجواء بأغاني  "إنت عارف ليه"، "نمت ننة"، "ليه بيداري كده"، "مشيت ورا إحساسي"، "استني"، "قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأعمال التي صنعت حالة من البهجة والتفاعل الأسطوري.

وقالت روبي عقب الحفل:
“جمهور العاصمة الجديدة عمل ليلة من الخيال طاقتهم خلتني أغني بكل قلبي .. وسعيدة إني كنت معاهم في Egyptian Fan Zone وبنوصل مع بعض رسالة دعم لمنتخبنا في كأس العالم. مصر دايماً في القلب.”
بهذا الحفل التاريخي، رسسخت Egyptian Fan Zone بالعاصمة الإدارية الجديدة موقعها كوجهة أولى للفعاليات الجماهيرية الكبرى التي تمزج بين الترفيه والروح الوطنية فيما واصلت الميجا ستار روبي تأكيد ريادتها كأيقونة جماهيرية قادرة على صناعة الحدث في أي مكان وزمان.

الميجا ستار روبي روبي العاصمة الإدارية الجديدة نمت ننة ليه بيداري كده

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