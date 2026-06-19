طرح برومو سلسلة القصة التي وجدتها في الصين لـ حسين فهمي

طرحت شبكة تلفزيون الصين الدولية «CGTN»، البرومو الرسمي للسلسلة الوثائقية «القصة التي وجدتها في الصين» (The Story I Found in China)، والتي تتكون من 3 أجزاء، ويظهر خلالها الفنان حسين فهمي في دور “الراوي” و”المراقب الثقافي”.

واختار حسين فهمي أن يقترب أكثر من تفاصيل الحياة اليومية للناس العاديين؛ ليقدم صورة أكثر إنسانية وعمقًا، وتتنوع الشخصيات التي يلتقي بها، وتعكس هذه النماذج تنوع التحديات التي يواجهها الأفراد.

سلسلة القصة التي وجدتها في الصين

وتنقسم السلسلة إلى ثلاثة فصول رئيسية؛ حيث يركز الفصل الأول على العلاقات الإنسانية وما تحمله من معاني الدعم والتواصل، من خلال قصص العائلة والمجتمع عبر ثقافات متنوعة، مبرزًا دور الثقة والتفاهم والتسامح في بناء الحياة الاجتماعية.

أما الفصل الثاني، فيتناول علاقة الإنسان بالطبيعة، مستعرضًا تفاعل الصينيين مع عناصرها المختلفة، من عواصف وغابات وصحارى، في محاولة لتحقيق توازن بين التعايش معها وحمايتها.

بينما يسلط الفصل الثالث الضوء على مسارات التطور الشخصي وتحدي الذات، متتبعًا كيفية مواجهة الأفراد للمنافسة والأحكام المسبقة والإخفاقات في عالم سريع التغير، واستمرارهم في البحث عن طريقهم الخاص.

وخلال رحلته، لمس حسين فهمي، العديد من أوجه التشابه بين الشعبين المصري والصيني، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يمتلكان تاريخًا عريقًا وحضارة ممتدة، ويشتركان في تقدير الروابط الأسرية والهوية الثقافية.