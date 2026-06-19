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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إيجابية عينة زوجها.. بيرين سات تخضع لتحليل المخدرات

بيرين سات
بيرين سات

أثارت واقعة توقيف النجمة التركية بيرين سات وزوجها الفنان كينان دوغولو حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن حملة أمنية لمكافحة المخدرات عقب عودتهما من خارج البلاد، حيث فُرضت عليهما إجراءات رقابية قضائية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية، جاءت نتائج الفحوصات التي خضعت لها بيرين سات سلبية، بعد إجراء التحاليل ضمن حملة أمنية نُفذت في مدينة إسطنبول واستهدفت عددًا من الأشخاص.

تحليل مخدرات زوج بيرين سات 

في المقابل، أشارت التقارير ذاتها إلى أن نتائج الفحوصات الخاصة بزوجها كينان دوغولو جاءت إيجابية، عقب تحليل عينات من الدم والشعر. 

وكانت الشرطة التركية ألقت القبض على بيرين سات، بطلة مسلسل "العشق الممنوع"، برفقة زوجها، في إطار حملة موسعة لمكافحة جرائم المخدرات في إسطنبول، وذلك بعد صدور أوامر ضبط وإحضار بحقهما على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا المخدرات والدعارة، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

بيرين سات زوج بيرين سات اخبار بيرين سات تركيا

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