تنفيذا لوصيته .. محبو محمد مرزبان يرتدون الأبيض في العزاء .. شاهد

بدأت أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان في تلقي واجب العزاء بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

حرص الحضور على ارتداء الملابس البيضاء تنفيذاً لوصية الراحل التي أوصى بها قبل وفاته، في مشهد لفت أنظار المعزين وأضفى طابعاً خاصاً على مراسم العزاء.

وشهدت مراسم العزاء حضور عدد من الأقارب والأصدقاء ومحبي الراحل، وهم يركبون الموتوسيكلات، كما كان يفعل الراحل في حياته، مرتدين الملابس البيضاء ملتزمين برغبته الأخيرة في أن يكون اللون الأبيض هو السائد خلال مراسم الوداع.

حادث محمد مرزبان

وكان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وتم نقل الفنان محمد مرزبان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.