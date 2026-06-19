ادعولي.. فيفي عبده تكشف إمكانية خضوعها لعملية جراحية بعد تعرضها لكسر

كشفت الفنانة فيفي عبده آخر تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها تترقب إجراء أشعة جديدة خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على الكسر الذي تعرضت له في الفترة الماضية، وتحديد الخطوة العلاجية المقبلة.

وقالت فيفي عبده، خلال رسالة صوتية لها في برنامج "مختلفة" المذاع عبر قناة الشمس وتقدمه الإعلامية نجلاء الراوي: "فاضلي أيام وأعمل أشعة يشوفوا الكسر لحم ولا أعمل عملية، وأتمنى إنه يلم وما أحتاجش لتدخل جراحي".

فيفي عبده تشكر جمهورها

وحرصت الفنانة فيفي عبده على أن توجه الشكر لكل جمهورها ومحبيها، بسبب سؤالهم الدئم عنها، كما طلبت من كل محبيها الاستمرار في الدعوات لها، حتى تمر من تلك الأزمة، قائلة: "حب الناس نعمة ربنا يديمها، الناس دي كلها بتدعي لي، والله ربنا كبير، وأنا منتظرة فضل ربنا عليا".

وأشارت الفنانة إلى أن دعوات الجمهور ومساندتهم تمنحها طاقة إيجابية كبيرة خلال فترة العلاج، معربة عن أملها في أن تكشف نتائج الأشعة المقبلة عن تحسن حالتها الصحية والتئام الكسر بشكل طبيعي.