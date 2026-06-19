رنا سماحة تطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة”

طرحت الفنانة رنا سماحة، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “قلبي الغلبان”، وذلك ضمن أغاني ألبومها الجديد “مهري حياة”، والذي يأتي من إنتاج المنتج معتز رضا.

الأغنية من كلمات الشاعر حسين خالد، وألحان محمد فخراني، وتوزيع رامي المصري، بينما يتولى الإخراج حسام مجدي.

أغنية قلبي الغلبان

وتم طرحها عبر مختلف المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغمية ضمن مشروع فني متكامل يعكس مرحلة مختلفة في مشوارها الغنائي.

وفي سياق آخر، كانت رنا سماحة قد طرحت مؤخرًا أغنية “هختار حبه” التي حققت تفاعلًا ملحوظًا عبر المنصات الرقمية بعد صدورها مباشرة، كما قدمت أيضًا أغنية “مش أصول” والتي تُعد من أحدث أعمالها ضمن نشاطها الغنائي خلال عام 2026.