نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نفت الفنانة نيللي كريم ما تردد بشأن اعتذارها عن المشاركة في فيلم “القصص”، مؤكدة أنها وافقت على العمل منذ اللحظة الأولى.

وقالت في تصريح خاص: عندما تواصل معي المنتج محمد حفظي لعرض الفيلم، كنت أعرف أبو بكر شوقي من فيلمه الأول “يوم الدين” وأقدر أعماله كثيرًا، وافقت على الفور".



وتابعت لـ صدى البلد: تجربة الفيلم ممتعة للغاية، أبو بكر شوقي من المخرجين الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الممثل، ويعرفون ما يريدونه بدقة، لذلك لا تشعر معه بالإرهاق أو التشتت أثناء العمل.



وأضافت أن أول جلسة جمعتها بالمخرج لم تركز على أحداث الفيلم بقدر ما تناولت تفاصيل شخصية "فيروز"، وهو ما جعلها ترتبط بها سريعًا وتتحمس لتقديمها، مؤكدة أنها وافقت على المشاركة قبل قراءة السيناريو بالكامل، مؤكدة أنها لا تعتمد في اختياراتها على الحماس وحده، بل تحرص دائمًا على معرفة فريق العمل ورؤية المخرج وطبيعة الشخصية وأحداث الفيلم.



وشددت نيللي كريم على أنها شعرت بالثقة والاطمئنان تجاه المشروع منذ البداية، واصفة فريق العمل بأنه "في أيدٍ أمينة.



كان المخرج أبو بكر شوقي قد صرح أن الفيلم يتضمن جوانب مرتبطة بحياة جديه وأعمامه، ويرصد ما مرت به أسرة مصرية بسيطة من تحديات وتحولات خلال حقب زمنية مختلفة خاصة فترة "الستينيات"، لافتًا إلى أن اهتمامه بتلك الفترة التاريخية انطلق في الأساس من رغبته في تقديم قصة حب مميزة.