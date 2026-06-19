الإذاعة المصرية تحتفي بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ وذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني بباقة برامج خاصة عبر شبكاتها

تحتفي الإذاعة المصرية بعد غد /الأحد/ بذكرى ميلاد الفنان والمطرب الكبير العندليب عبد الحليم حافظ وذكرى وفاة "سندريلا الشاشة" سعاد حسني، بسلسلة برامج وفترات مفتوحة وسهرات خاصة تبثها شبكاتها على مدار اليوم، تأكيداً على دورها في الحفاظ على التراث الفني والغنائي المصري.

وأكد عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة المصرية، أن الاحتفاء بالعندليب والسندريلا يأتي تقديراً لمسيرتهما الفنية الاستثنائية وتأثيرهما في وجدان الجمهور العربي، مشيراً إلى أن الإذاعة المصرية ستقدم محتوى يجمع بين الاستماع إلى روائعهما وتحليل تجربتهما الفنية واستدعاء شهادات من عاصروهما.

وأوضح أن خريطة البرامج على الشبكات ستكون على شبكة البرنامج العام ومنها "صباح الخير" باقة من أجمل أغنيات العندليب والسندريلا تناسب أجواء الصباح، مع ربط مباشر ومكالمتين؛ الأولى مع أحد الموسيقيين الذين عاصروا عبد الحليم وسعاد للحديث عن عبقرية العندليب وإدارته لموهبته، والثانية مع ناقد للحديث عن بصمة سعاد حسني في السينما المصرية.

وفي منتصف النهار: استضافة ناقد فني للحديث عن تأثير عبد الحليم العاطفي والوطني في الملايين، واستعراض المراحل الفنية لسعاد حسني منذ طفولتها حتى رحيلها وأهم أعمالها السينمائية والتلفزيونية.. و"مساء الخير يا مصر": فقرة مفتوحة تقدم أشهر ما غناه عبد الحليم، مع شرح لأبرز المناسبات التي واكبت أغنياته ورحلة كفاحه نحو القمة، ومقاطع من أعمال السندريلا وتعليق ناقد سينمائي على تطورها وعلاقاتها بالوسط الفني، وبرنامج خاص بعنوان "مولد المطرب عبد الحليم حافظ" من إخراج محمد المساح، وتأليف عبد الله أحمد عبد الله، بطولة كل من: (أنور عبد العزيز، أحمد مرسي، محي عبد المحسن، آمال شريف، سمير حسني، مدحت مرسي).

وعلى شبكة صوت العرب "أغاني اليوم"، "يومك سعيد + صورة"، "كلام في الفن"، مطرب عربي: حلقات خاصة عن العندليب والسندريلا ، وشبكة إذاعة الشرق الأوسط برامج (13 شارع الفن) و لقاء مع الكاتب الصحفي خالد محمود عن حياة العندليب والسندريلا وأوجه التشابه والاختلاف بينهما على عدة حلقات، و(أنا والعندليب) فترة مفتوحة لطلبات المستمعين وأغنيات عبد الحليم عبر الهاتف وفيسبوك، (اسمع وافصل): مسامع من أغنيات حليم وسعاد، وأداء شبابي لأغانيهما، (رايح جاي) لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مكانة عبد الحليم وأغنياته في حياتهم، (فستان السندريلا) حديث مع المستمعين عن أزياء سعاد حسني وأشهر فساتينها، ولقاءات مع مصممي أزياء وخبراء مكياج عن عودة الموضة الكلاسيكية، (كلام النهاردة) لقاءات مع الناقدة ماجدة خير الله عن أعمالهما السينمائية، ومع الدكتور أشرف عبد الرحمن عن صناعة النجم المطرب القادر على الجمع بين الغناء والدراما، فضلا عن عرض مسلسل "أيام معه" بطولة سعاد حسني الساعة 15:45، وليالي النجوم: سهرة من اختيارات المستمعين لأغنيات العندليب.

وعلى شبكة الشباب والرياضة (النهار من أوله): إلقاء الضوء على الرحلة الغنائية والسينمائية للعندليب والسندريلا، (ستار بطريقتي): تحليل لمشوار الفنانين مع ناقد فني وصحفي، (تذكرة سيما): استعراض أهم أفلامهما السينمائية، (أصلي وعصري): إعادة إنتاج أغاني العندليب بأصوات شبابية.

وعلى شبكة الإذاعات الإقليمية جنوب سيناء: "معاني في أغاني" عن أسلوب العندليب وتعاونه مع كبار الملحنين، "زمن الفن الجميل" عن مراحل حياته وأعمال سعاد حسني، "زي النهاردة" عن ذكرى رحيلها ، شمال الصعيد: "صوت الجماهير"، "روائع النغم"، "ذاكرة الأيام"، وبرنامج خاص عن حياتهما، وسط الدلتا: "شخصيات في ذاكرة التاريخ" عن عبد الحليم، "الجمال والفن كلاكيت هنغني"، "ذكريات سحر النغمات" مع د. نيفين مكاوي، "حكاوي الغناوي" عن حكاية أغنية، وسهرة "دنيا المنوعات"، شمال سيناء - العريش: "سندريلا الشاشة" عن مشوارها ونشأتها وإبداعاتها.

وعلى القاهرة الكبرى: "يا غنوتي" عن احتفالية الأوبرا، "سهرة الموسيقى العربية" عن ألحان عبد الحليم وأغاني سعاد، "أضواء على الفنون"، "أغنيات من زمن فات"، "تليفونات وإهداءات"، "باليته" عن سينما العندليب، "بحب السيما" عن سينما السندريلا، "سهرة روائع الشريفين" و"السهرة فنون"، والوادي الجديد: "العندليب صوت لا يغيب" عن مشواره، "سهرة مع زمن الفن الجميل" بلقاءات مع الملحنين والنقاد، و"ما يطلبه المستمعون" فقرة مفتوحة.

وتؤكد الإذاعة المصرية أن هذه الخريطة البرامجية تأتي في إطار رسالتها الثقافية والفنية، وتوثيقاً لذاكرة فنية شكلت وجدان أجيال، ولا تزال أعمال العندليب والسندريلا مصدر إلهام للأجيال الجديدة.