تأجيل حفل وائل جسار بالقاهرة الليلة.. تفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان اللبناني وائل جسار عبر موقع إنستجرام تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته اليوم الخميس 19 يونيو، وذلك بسبب ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة.



ونشرت الصفحة بيانًا أوضحت فيه أن قرار التأجيل جاء نتيجة ظروف طارئة، دون الكشف عن تفاصيل أو أسباب إضافية، مؤكدة في الوقت ذاته تحديد موعد جديد لإقامة الحفل.



وجاء في البيان: "نظرًا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا، نعلن لمحبي الفنان وائل جسار أنه تم تحديد الموعد الجديد للحفل ليكون يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026".



كان الفنان وائل جسار قد أحيا حفلاً غنائياً ناجحاً في منطقة الزمالك مؤخرا، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، في انطلاقة قوية لموسمه الغنائي الصيفي الذي اختار أن يبدأه من مصر.



وقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، من بينها "بتوحشني"، و"غريبة الناس"، و"ظروف معنداني"، حيث ردد الحضور كلمات الأغاني معه في أجواء مميزة عكست حالة الحب الكبيرة التي تجمعه بجمهوره.