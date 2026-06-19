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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تبادل اتهامات وتهديد بالتقاضي.. تفاصيل أزمة حلمي عبد الباقي مع مصطفى كامل

مصطفي كامل وحلمي عبد الباقي
مصطفي كامل وحلمي عبد الباقي

تصاعدت الأزمة بين الفنان حلمي عبد الباقي، والفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقين، ووصلت الأمر بينهم مواقع التواصل الإجتماعي علي مدار الساعات الماضية . 

وتحدثت حلمي عبد الباقي عن  نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة، على خلفية قيمة المعاشات المخصصة للأعضاء ومستحقيها.

وقال حلمي عبد الباقي في فيديو عبر “فيسبوك”، إن قيمة المعاش شهدت زيادة محدودة مقارنة بحجم الموارد المالية التي تمتلكها النقابة، موضحًا أن المعاش كان يبلغ 1065 جنيهًا عندما كانت أموال النقابة تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، بينما وصل حاليًا إلى 2750 جنيهًا فقط رغم تضاعف موارد النقابة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وطالب الفنان بضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات ورفعها بما يحقق استفادة أكبر للأعضاء المستحقين، مؤكدًا أن إمكانيات النقابة الحالية تسمح بتقديم دعم أفضل لأصحاب المعاشات.

مصطفي كامل   

وصعّد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الأزمة مع الفنان حلمي عبد الباقي، مؤكدًا أنه يستعد لكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما، من خلال فيديو سيبثه عبر صفحاته الرسمية مدعومًا بما وصفه بالمستندات والوثائق الرسمية.

وقال مصطفى كامل، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، إنه لن يترك أي اتهام دون رد، مضيفًا: “سأفضح كل الأكاذيب بالمستندات”، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل ما وصفها بمحاولات حلمي عبد الباقي الحصول على أموال بطرق غير مشروعة خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، إلى جانب محاولاته الحصول على نسبة من مستحقات مندوبي النقابة.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية أنه سينشر جميع المبالغ التي حصل عليها حلمي عبد الباقي مقابل بدلات السفر والمأموريات، واتهمه بتقاضي رشوة، مؤكدًا أن لديه شهودًا من أعضاء مجلس النقابة السابق على هذه الواقعة

وزعم مصطفى كامل أن حلمي عبد الباقي كان يطالبه بعدم إعلان أرصدة النقابة أمام الجمعية العمومية، وطلب أكثر من مرة أن يكون له نصيب من إيرادات النقابة.

وشدد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات الوهمية الداعمة لحلمي عبد الباقي، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية ضدها، وأنها ستمثل أمام جهات القضاء خلال الفترة المقبلة.

حلمي عبد الباقي مصطفي كامل نقيب الموسيقيين

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