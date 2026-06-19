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الحضارة المصرية والفن المعاصر برؤية سهير عثمان في الأوبرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحضارة المصرية والفن المعاصر برؤية سهير عثمان في الأوبرا

الهوية وأنا
الهوية وأنا
أحمد البهى

تفتتح الفنانة الدكتورة سهير عثمان، معرضها الشخصي الذى يحمل عنوان "الهوية .. وأنا" بحضور السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور طارق الكومى نقيب التشكيليين، والدكتور محمود حامد رئيس قطاع الفنون التشكيلية إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وعمداء الكليات الفنية والتشكيليين والنقاد والمهتمين وذلك فى السادسة مساء الأثنين 22 يونيو بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية .

يستمر المعرض حتى الخميس 25 يونيو يوميا من التاسعة صباحا و حتى التاسعة مساء، ويستحضر الخصوصية الحضارية لمصر باعتبارها احد أقدم مراكز الإبداع الإنسانى ونموذجا فريدا لتفاعل الإنسان مع المكان والزمان حيث تميزت بتنوع روافدها الحضارية بدءً من الفن المصرى القديم مرورا بالفنون القبطية والإسلامية وصولا إلى التعبيرات التشكيلية الحديثة .

ويمثل المعرض رحلة بصرية معاصرة مستلهمة من جذور الوطن الحضارية كما يؤكد أن الهوية حالة إبداعية متجددة تدعو للتأمل فى ملامح الوطن واستكشاف العلاقة بالمكان والتاريخ والذاكرة الجمعية .

الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة سهير عثمان

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