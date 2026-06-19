أدوارهم لن تنسى.. محمود عبد الشكور يشيد بفيلم القصص

اشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور، بفيلم القصص ، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وقال محمد عبد الشكور: أحد أفضل وأهم أفلام الموسم، بفكرته الذكية، وبعناصر تقنية وفنية ممتازة، وبأدوار لاتنسى لنيللي كريم وأحمد كمال وأمير المصري وصبري فواز وحسن العدل .

رغم بعض الملاحظات، لمسني الفيلم بشكل خاص، لأن سنوات السبعينيات والثمانينيات تحديدا هي سنوات التكوين في حياتي. وكتبت عنها بالتفصيل في كتابين.



وتابع عبد الشكور قائلًا: هذه الأيام والتفاصيل عشتها وأعرفها جيدا، وأفضل ما فعله أبو بكر شوقي أنه قدمها ببراعة كتابة وأجواء واخراجا، بالإضافة إلى معنى القصص الهام والخطير.

أبطال فيلم القصص:

فيلم القصص يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.