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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أدوارهم لن تنسى.. محمود عبد الشكور يشيد بفيلم القصص

القصص
القصص
أحمد البهى

اشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور، بفيلم القصص ، والذي يعرض حاليًا في السينمات. 

وقال محمد عبد الشكور: أحد أفضل وأهم أفلام الموسم، بفكرته الذكية، وبعناصر تقنية وفنية ممتازة، وبأدوار لاتنسى لنيللي كريم وأحمد كمال وأمير المصري وصبري فواز وحسن العدل .
رغم بعض الملاحظات، لمسني الفيلم بشكل خاص، لأن سنوات السبعينيات والثمانينيات تحديدا هي سنوات التكوين في حياتي. وكتبت عنها بالتفصيل في كتابين.


وتابع عبد الشكور قائلًا: هذه الأيام والتفاصيل عشتها وأعرفها جيدا، وأفضل ما فعله أبو بكر شوقي أنه قدمها ببراعة كتابة وأجواء واخراجا، بالإضافة إلى معنى القصص الهام والخطير.

أبطال فيلم القصص:

فيلم القصص يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد. 

القصص فيلم القصص نيللي كريم

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