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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تشارك في المهرجان الدولي للطبول بعروض فلكلورية

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية
المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية
أحمد البهى

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بعروض فنية متنوعة في فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي تنطلق فعالياته اليوم الجمعة تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، وتستمر حتى 23 يونيو الجاري، بهدف تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب.

وتقدم فرقتا الغربية والمنيا للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية ضمن حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم بساحة دار الأوبرا المصرية أمام متحف الفن المصري الحديث.

كما تشارك فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية في حفل الختام يوم 23 يونيو، بباقة من الفقرات المستوحاة من فلكلور مدن القناة، وتنفذ العروض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ويقام المهرجان برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، وبرعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشهد برنامجا حافلا بالعروض الفنية بمشاركة فرق تمثل ثقافات متعددة من مختلف أنحاء العالم.


وتقدم عروض المهرجان مجانا للجمهور في عدد من المواقع بالقاهرة، من بينها شارع المعز لدين الله الفاطمي، وممر بهلر بوسط البلد، وساحة دار الأوبرا المصرية، إلى جانب أربع ورش فنية دولية تنفذ طوال فترة الفعاليات. 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة الفنان هشام عطوة

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