قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد|كيف تتعامل مع “البابل شيت”بدون أخطاء؟
قلبك مضغوط؟.. الصلاة على النبي تزيح عن صدرك أثقل الهموم
نزل 500 جنيه.. كم بلغت خسائر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19-6-2026؟
حركة نزوح كثيفة من صور وبنت جبيل وسط غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والبقاع
أوباما ينتقد مؤسسي أمريكا ويطالب باستكمال الوعد التاريخي
صباح عصيب ومؤلم ..أول تعليق من رئيس إسرائيل على مقتل جنوده جنوب لبنان
أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني بالمسجد: تابع لمصنع مغلق
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
عمرو أديب: رونالدو وميسي وصلاح في الاختبار الأخير.. البقاء على القمة مؤلم
على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد
بن غفير: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة شقيق الفنان الراحل وحيد سيف

وحيد سيف
وحيد سيف

أعلن الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الراحل وحيد سيف، عن وفاة عمه، وذلك عبر صفحته على موقع فيسبوك. 

وقال أشرف سيف: بقلب يحاصره الحزن من كل اتجاه أنعى عمي الحبيب الغالى الرسام العالمى سمير سيف.. ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة. 

وطلب الفنان أشرف سيف، الدعاء لـ شقيقته إيمان سيف من جماهيره بعد تعرضها لـ وعكة صحية شديدة.

وكتب أشرف سيف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرجو منكم وأستحلفكم بالله أحبائى وإخوتى وأصدقائي الدعاء لأختى الحبيبة ونور عينى إيمان بالشفاء هى ترقد الآن بالعناية المركزة فى غيبوبة تامة اللهم يا شافى يا معافى عافها واعف عنها .

اللهم يا رحمن نستغيث بك أن تردها إلينا ردا جميلا  اللهم أدخلها مدخل صدق وأخرجها مخرج صدق واجعل لها من لدنك سلطانا نصيرا". 

وحيد سيف شقيق وحيد سيف الفنان وحيد سيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

الاهلي

أمير هشام يكشف أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية

قرار عاجل من ​بريطانيا ضد ​المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية

الأمم المتحدة تدعو لضمان حرية تنقل قوات اليونيفيل في لبنان

الأمم المتحدة تدعو لضمان حرية تنقل قوات اليونيفيل في لبنان

المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة

الصين تدعو سلطات الاحتلال إلى الكف عن ⁠انتهاك وقف إطلاق ​النار في غزة

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد