وفاة شقيق الفنان الراحل وحيد سيف

أعلن الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الراحل وحيد سيف، عن وفاة عمه، وذلك عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وقال أشرف سيف: بقلب يحاصره الحزن من كل اتجاه أنعى عمي الحبيب الغالى الرسام العالمى سمير سيف.. ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة.

وطلب الفنان أشرف سيف، الدعاء لـ شقيقته إيمان سيف من جماهيره بعد تعرضها لـ وعكة صحية شديدة.

وكتب أشرف سيف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرجو منكم وأستحلفكم بالله أحبائى وإخوتى وأصدقائي الدعاء لأختى الحبيبة ونور عينى إيمان بالشفاء هى ترقد الآن بالعناية المركزة فى غيبوبة تامة اللهم يا شافى يا معافى عافها واعف عنها .

اللهم يا رحمن نستغيث بك أن تردها إلينا ردا جميلا اللهم أدخلها مدخل صدق وأخرجها مخرج صدق واجعل لها من لدنك سلطانا نصيرا".