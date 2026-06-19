مؤلف «ورد على فل وياسمين» يرد على الانتقادات: لم نستهدف إحباط مرضى السرطان

رد الكاتب عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل «ورد على فل وياسمين»، على الانتقادات التى تعرض لها المسلسل مؤكدا انه لم يهدف إلى توصيل رسالة سلبية أو إحباط لمرضى السرطان.

وقال عاطف عبر حسابه الرسمي: «بعيدًا عن الجوانب الفنية واللى من حق أى حد يحكم عليها بكل حرية وله كل الاحترام والتقدير، العمل ما تعمدش على الإطلاق إنه يوصل رسالة تصيب مرضى السرطان باليأس، بالعكس إحنا كنا حريصين كل الحرص على توضيح إن نوع السرطان اللى أُصيبت بيه البطلة هو أحد أكثر الأنواع استجابة للعلاج».

وأضاف: «فى الحقيقة فيه أقارب ومعارف أصيبوا بالمرض وتعافوا منه بنسبة 100%، ومن خلال مشاهد الراحل العزيز محمد مرزبان كنا حريصين على ذكر نسب الشفاء واحتمالاته المرتفعة جدًا».

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل؛ أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.