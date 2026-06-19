ليلى علوي رفقة إلهام شاهين وهالة صدقي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ليلى علوي، صورا تجمعها بصديقاتها الفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيها، الذين عبروا عن سعادتهم برؤيتهم معًا.

وكانت الفنانات ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي قد غادرن القاهرة، متجهات إلى أستراليا، للمشاركة في فعاليات حفل العشاء الخيري السنوي الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يومي 20 و21 يونيو الجاري في مدينتي سيدني وملبورن، لدعم الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة للمرضى والأرامل والأيتام والطلاب غير القادرين في مصر.