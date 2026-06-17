إلهام شاهين تستعيد ذكريات يا دنيا يا غرامي مع هالة صدقي وليلى علوي في أستراليا

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”، ظهرت خلالها رفقة الفنانتين هالة صدقي وليلى علوي، مستعيدة ذكريات فيلم “يا دنيا يا غرامي”، وذلك خلال تواجدهن في أستراليا.

وأرفقت إلهام شاهين مع الصور، تعليقا، أشارت فيه إلى استعادة ذكريات الفيلم الذي جمعها بالفنانتين، في أجواء اتسمت بالود والحنين إلى العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيها، الذين عبروا عن سعادتهم برؤيتهم معًا، مؤكدين أن “يا دنيا يا غرامي” لا يزال من أبرز الأعمال السينمائية التي جمعت الثلاثي وترك بصمة لدى الجمهور

وكانت الفنانات ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي قد غادرن القاهرة، متجهات إلى أستراليا، للمشاركة في فعاليات حفل العشاء الخيري السنوي الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يومي 20 و21 يونيو الجاري في مدينتي سيدني وملبورن، لدعم الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة للمرضى والأرامل والأيتام والطلاب غير القادرين في مصر.