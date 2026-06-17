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صلاح عبد الله ينعى محمد مرزبان: ارتحت يا محمد.. ضحكتك في الجنة بإذن الله
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صلاح عبد الله ينعى محمد مرزبان: ارتحت يا محمد.. ضحكتك في الجنة بإذن الله

مرزبان
مرزبان
يارا أمين

حرص الفنان صلاح عبد الله على نعي الراحل محمد مرزبان، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبّر فيه عن حزنه الشديد لوفاته.

وكتب صلاح عبد الله: “ارتحت يا محمد، رحمة المولى بيك يا حبيبي بعد الحادث الفظيع كانت أعظم من دعواتنا وأمانينا.. ضحكتك في الجنة بإذن الله.”

ولاقى منشور الفنان تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين حرصوا على الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، معربين عن تعازيهم لأسرته ومحبيه.

ويأتي نعي صلاح عبد الله بعد إعلان وفاة محمد مرزبان، متأثرًا بإصاباته إثر الحادث الذي تعرض له، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه

وشيع عدد من زملاء الفنان الراحل محمد مرزبان جثمانه بحضور عائلته التي حرصت على ارتداء ملابس بيضاء وذلك بناء على وصيته.
 

حادث محمد مرزبان

وكان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.
 

وقد تم نقل الفنان محمد مرزبان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.

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