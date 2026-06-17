ظافر العابدين يكشف تفاصيل مسلسل ممكن

تحدث النجم التونسى ظافر العابدين عن تجربته في مسلسل “ممكن”، مؤكدًا أن العمل شكّل محطة فنية مميزة بالنسبة له، خاصة في ظل التعاون الذي جمعه بالفنانة نادين نسيب نجيم، مشيرًا إلى أن كواليس التصوير اتسمت بالانسجام والتفاهم، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشاشة ونال إعجاب الجمهور منذ الحلقات الأولى.

وقال العابدين: “كانت كواليس العمل مع نادين نسيب نجيم ممتعة للغاية، ووجد بيننا انسجام كبير منذ البداية، وهو ما ساعد على تقديم العلاقة بين الشخصيتين بصورة طبيعية وصادقة، وأعتقد أن الجمهور لمس هذه الكيمياء وتفاعل معها بشكل كبير”.

وتحدث ظافر عن شخصية الدكتور “زياد” التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، مؤكدًا أنها من أكثر الشخصيات التي تطلبت منه جهدًا وتحضيرًا خاصًا بسبب طبيعتها المركبة وما تحمله من أبعاد نفسية وإنسانية متعددة.

وأوضح الفنان ظافر عابدين : “شخصية زياد تحمل الكثير من التناقضات والصراعات الداخلية بين نجاحه المهني وما يمر به من أزمات على المستوى الشخصي، لذلك حرصت على دراسة خلفية الشخصية وتفاصيلها النفسية بشكل دقيق حتى أتمكن من تقديمها بصورة حقيقية وقريبة من المشاهد”.

كما أشاد بتعاونه مع المخرج أمين درة، مؤكدًا أن العمل معه أضاف الكثير إلى التجربة الفنية، لما يمتلكه من رؤية إخراجية واضحة وقدرة على توجيه الممثلين وإتاحة مساحة للإبداع واكتشاف أبعاد الشخصيات.

وقال العابدين: “العمل مع أمين درة كان تجربة مميزة للغاية، فهو مخرج يمتلك رؤية واضحة ويمنح الممثل مساحة كبيرة لاكتشاف الشخصية والتعبير عنها بطريقته الخاصة، وهو ما ساهم في خروج المشاهد بدرجة عالية من الصدق والإحساس”.

وعن الاختلاف بين شخصيته الهادئة وطبيعة نادين نسيب نجيم العفوية والمنفعلة، أكد ظافر أن نجاح أي ثنائية فنية لا يعتمد على تشابه الشخصيات في الواقع، بل على مدى التفاهم والانسجام المهني بين الطرفين.

وأضاف: “ليس من الضروري أن يكون الممثلان متشابهين في الطباع حتى تتحقق الكيمياء بينهما على الشاشة، والأهم هو وجود التفاهم والاحترام والانسجام أثناء العمل، وهذا ما تحقق بالفعل في مسلسل «ممكن»، سواء داخل موقع التصوير أو خارجه، وهو ما انعكس على علاقة زياد ونور بشكل واضح”.

ويواصل مسلسل “ممكن” تحقيق نجاح جماهيري لافت عبر منصة شاهد، وسط إشادات واسعة بأداء أبطاله، وفي مقدمتهم ظافر العابدين ونادين نسيب نجيم، اللذان نجحا في تقديم ثنائية حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.



أبطال مسلسل "ممكن"

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، ألان سعادة، أنجو ريحان، روديغ سليمان، مروى خليل، جورج شلهوب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان صادق الصباح، وتأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج أمين درة.