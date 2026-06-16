ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي يتجهن إلى أستراليا للمشاركة في حفل راعي مصر الخيري

غادرت الفنانات ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي القاهرة متوجهات إلى أستراليا، للمشاركة في فعاليات حفل العشاء الخيري السنوي الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يومي 20 و21 يونيو الجاري في مدينتي سيدني وملبورن، لدعم الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة للمرضى والأرامل والأيتام والطلاب غير القادرين في مصر.

ومن المقرر أن تشارك الفنانات في هذا الحدث الإنساني إلى جانب الكوميديان مينا نادر الذي يجمع أبناء الجالية المصرية في أستراليا لدعم رسالة المؤسسة وتعزيز جهودها في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

دور مجتمعي للفن:

ووجه المستشار أمير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر الشكر والتقدير للفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي على تلبيتهن الدعوة والمشاركة في الحفل الخيري، مؤكدًا أن حضور نجوم الفن يعكس الدور المجتمعي المهم للفن والفنانين في دعم القضايا الإنسانية والمبادرات التنموية.

وأكد المستشار أمير أن الفن المصري كان وسيظل شريكًا أساسيًا في نشر قيم العطاء والتكافل، مشيرًا إلى أن مشاركة الفنانات في هذا الحدث تمثل رسالة دعم ومساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأعربت الفنانات المشاركات عن حماسهن للقاء أبناء الجالية المصرية في أستراليا، مؤكدات أهمية دور الفن في خدمة المجتمع، ودعم المبادرات التي تستهدف مساندة المرضى والأرامل والأيتام والطلاب غير القادرين، معربات عن سعادتهن بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني