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زوج داليا البحيري يرثي طليقها بكلمات مؤثرة: بنتك في عيني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوج داليا البحيري يرثي طليقها بكلمات مؤثرة: بنتك في عيني

ابنة داليا البحيري
ابنة داليا البحيري
سارة عبد الله

وجه زوج الفنانة داليا البحيري رسالة مؤثرة لطليق زوجته الراحل، بشأن ابنته عبر خلالها عن امتنانه وتقديره الكبير.

وكتب حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري عبر حسابه على فيسبوك: "لا تعلم كم أقدر الهدية التي تركتها لي.. الف رحمة ونور عليك اطمن كيمي في عيني".

من جانب آخر، كانت قد أعلنت الفنانة داليا البحيري خضوعها مؤخرًا لعملية تجميل تضمنت شد الوجه والرقبة والجفون، مؤكدة شعورها بسعادة كبيرة بالنتيجة النهائية التي ظهرت بوضوح على ملامحها بعد الجراحة.

وأشارت داليا البحيري إلى أن قرارها جاء بعدما لاحظت ظهور بعض علامات التقدم في العمر، خاصة في منطقتي الوجه والرقبة، موضحة أن تعليقات المحيطين بها عقب العملية كانت إيجابية ومشجعة.

وشاركت داليا البحيري متابعيها مقاطع مصورة رصدت من خلالها مراحل خضوعها للجراحة، بدءًا من التحضيرات الأولى وحتى الكشف عن النتيجة النهائية، حيث بدت الفروق واضحة مقارنة بإطلالاتها السابقة.

داليا البحيري زوج داليا البحيري صور داليا البحيري

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