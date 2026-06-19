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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل أحدث حلقات The Voice Kids

الشامي
الشامي
محمد نبيل

شهدت مرحلة نصف النهائيات مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتفق المدربون الثلاثة على استعادة واحد من مشتركي فريقهم الذين خرجوا في التحدي الماضي، ليحصل على فرصة المنافسة على اللقب على بعد خطوة واحدة من الحلقة الختامية من برنامج "The Voice Kids" على "MBC مصر".
 

وفي أجواء مليئة بالإثارة والتشويق، واجه المدربون والمواهب الشابة مرحلة حاسمة من التصفيات المؤهلة للمواجهة الختامية، حيث شهدت الحلقة استعادة موهبة من كل فريق، انتهت رحلتها في حلقة "المواجهة الأخيرة"، ليعود التنافس ثلاثياً داخل كل فريق. وفي تحول متميز، انتقلت مسؤولية الاختيار بالكامل إلى مدربي الفريقين الآخرين، في مهمة تحكيمية صعبة باختيار الموهبة التي ستنافس على اللقب، دون أن يمتلك المدرب صلاحية التصويت لصوت من فريقه، مما أضفى شفافية وتحدياً مضاعفاً. وفي الأسبوع المقبل، حلقة النهائيات ستنتقل الكلمة للجمهور الذي يحدد من خلال التصويت هوية الفائز باللقب. 

وقررت داليا مبارك أن تستعيد الموهبة الشابة مراد فجر إلى المنافسة من جديد. ولتخفيف حدة التوتر ومنح فريقها المؤلف من (آدم، مراد، ولما) جرعة من الدعم النفسي، دعتهم إلى رحلة تخييم ليلية مميزة، ضمن سهرة لطيفة تضمنت أجواء غنائية وأحاديث صريحة، وقدمت خلالها داليا نصائح قيّمة لمواهبها.

بعد ذلك، بدأت مرحلة التدريب على الأغنية المختارة عند كل من المواهب الثلاثة، ليبدأ امتحان الغناء، تبعه تصويت رامي والشامي، ثم انضمت داليا إلى فريقها على المسرح، وقرأ النتيجة التي أسفرت عن تأهل لما قيس إلى الجولة الختامية.

واختار الشامي استرجاع الموهبة محمد شعلان، لتكتمل المنافسة الثلاثية مع (زكريا وساري ومحمد)، وفي جلسة تحضيرية بينه وبين فريقه، حرص الشامي على الجلوس مع مواهبه بهدف مساعدتهم على التغلب على مخاوفهم والتحدث عما يقلقهم. ومع انتهاء مرحلة كسر الخوف، أعلن الشامي بدء التحضير الجاد قائلاً: "أشعر أنني سأسمع أصواتاً ناضجة وتدرك ماذا ستغني". أبدع المشتركون الثلاثة في غنائهم على المسرح، حيث صوت كل من داليا ورامي. وبعد احتساب تصويت المدربين الآخرين، انضم الشامي إلى فريقه على المسرح، ليعلن تأهل ساري الصليبي للمرحلة الختامية.

أما على مستوى فريق رامي، فقد شهد عودة كريستينا التي انضمت إلى زياد ومحمد. وفي إطار التحضيرات المكثفة للمواجهة، جمع رامي صبري فريقه للتحضير للغناء على المسرح بكامل طاقتهم وثقتهم، وحرص على تشجيعهم قائلاً إنهم يمتلكون أفضل الأصوات في البرنامج، وأنهم سيرفعون رأسه. وبعدما غنت المواهب الثلاث، صوت كل من داليا والشامي، ليكون على رامي فقط الانضمام إلى فريقه على المسرح لاحقاً، وقراءة النتيجة. وفيما علّق بالقول لزياد وكريستينا أن الملايين شاهدتهما، وأنهما نجحا في الوصول إلى قلوب الناس، أعلن عن تأهل محمد عادل إلى الجولة الختامية.

مع اقتراب المحطة الأخيرة من البرنامج واشتداد المنافسة، كشفت مقدمة البرنامج أندريا طايع، أن الفائز في الموسم الرابع، سيحصل على منحة تعليمية بقيمة 20 ألف دولار مقدمة من "الحلم"، مضيفة أن القرار النهائي هو في أيدي الجمهور وحده، وأن مجرد المشاركة في التصويت تمنح المشاهدين فرصة مضاعفة للفوز بجائزة المليون دولار عند المشاركة في مسابقة "الحلم"، علماً أن الجمهور وحده من يحدد هوية الفائز من خلال التصويت.

The voice kids حلقات The Voice Kids برنامج the voice kids

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