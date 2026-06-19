تعرف على موعد وأسعار حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي بدار الاوبرا المصرية، يوم الأحد القادم.

الحفل من المقرر اقامته بالمتحف الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين الـ 1000 جنية ، لتصل إلى 3500 جنيه.

وكان قد كشف الفنان مدحت صالح، عن طرح أغنية جديدة “ناقصك إيه”، بمشاركة نجله أدهم صالح، خلال الفترة المقبلة.

وكتب مدحت صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “ناقصك إيه، أغنية جديدة استنّوها يوم الاتنين على يوتيوب ومنصات الموسيقى”.

أغاني مدحت صالح

وكانت احدث اغاني مدحت صالح هو تتر مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى عرض فى شهر رمضان ٢٠٢٥ وحقق نجاحا كبيرا.