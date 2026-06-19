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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة فتحي لصدى البلد: الأمومة أهم نعمة في حياتي.. وأنا صديقة ابنتي

النجمة أميرة فتحي
النجمة أميرة فتحي
أوركيد سامي

أكدت الفنانة أميرة فتحي أن الأمومة تمثل أهم نعمة في حياتها، مشيرة إلى أن علاقتها بابنتها تقوم على الصداقة والثقة المتبادلة قبل أي شيء آخر، وهو ما ساهم في بناء علاقة قوية ومميزة بينهما على مدار السنوات الماضية.

وقالت أميرة فتحي في لقاء  لموقع صدى البلد الإخباري، إن ابنتها تحتل مكانة خاصة للغاية في حياتها، وإنها تحرص دائمًا على أن تكون قريبة منها في مختلف مراحل عمرها، مؤكدة أن الحوار والتفاهم هما أساس أي علاقة ناجحة بين الأم وأبنائها.

وأضافت أن دور الأم لا يقتصر فقط على التربية أو تقديم النصائح، بل يمتد ليشمل الاحتواء والدعم النفسي والمساندة في جميع الظروف، موضحة أنها تحرص على الاستماع لابنتها ومشاركتها تفاصيل حياتها اليومية، وهو ما جعل العلاقة بينهما أقرب إلى علاقة الأصدقاء.

وأشارت إلى أن الصداقة بين الأم وابنتها لا تعني غياب الحدود أو المسؤولية، وإنما تقوم على الاحترام والثقة والقدرة على التفاهم، لافتة إلى أن هذه المعادلة ساعدتها كثيرًا في التعامل مع مختلف المواقف 

وأكدت الفنانة أن نجاحها في حياتها الأسرية يمثل بالنسبة لها إنجازًا لا يقل أهمية عن نجاحها الفني، موضحة أن الأسرة تظل دائمًا مصدر القوة والدعم الحقيقي لأي إنسان، مهما حقق من نجاحات في حياته المهنية.

واختتمت أميرة فتحي حديثها بالتأكيد على أن الأمومة تجربة استثنائية لا يمكن وصفها بالكلمات، وأن وجود ابنتها في حياتها منحها الكثير من السعادة والمعاني الجميلة، مضيفة: "الأمومة أهم نعمة في حياتي، وأعتبر ابنتي صديقتي المقربة التي أشاركها كل شيء".

أميرة فتحي اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

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