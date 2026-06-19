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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

9 حفلات ضخمة.. تفاصيل ليالي المسرح الروماني بالساحل الشمالي

حفلات المسرح الروماني بالساحل الشمالي
حفلات المسرح الروماني بالساحل الشمالي

يستعيد المسرح الروماني وجهه هذا الصيف من خلال سلسلة استثنائية من الحفلات الفنية والموسيقية الكبرى، ليعود مجدداً منصةً للقاء بين التاريخ والفن، وبين عراقة المكان ونبض الحاضر.

أكدت الجهة المنظمة أن جميع الحفلات ستقام وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التنظيم والتجهيزات التقنية، مع استخدام أحدث أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات البصرية، بما يضمن للجمهور تجربة استثنائية تليق بعراقة المكان وأهمية الحدث.

حفلات المسرح الروماني 

تنطلق فعاليات الموسم يوم 9 يوليو بليلة استثنائية لعشاق الموسيقى الإلكترونية، حيث يحيي الـDJ والمنتج الموسيقي العالمي ستيفان بودزين، إلى جانب الثنائي العالمي Agents of Time، أمسية Techno Night صاخبة تعد واحدة من أبرز السهرات الموسيقية المنتظرة هذا الصيف.

في اليوم التالي، 10 يوليو، يعود الجمهور إلى أجواء الزمن الجميل مع "ليلة التسعينات"، التي تجمع أربعة من أبرز نجوم تلك الحقبة: محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، وحسام حسني، في أمسية تستحضر أجمل الأغنيات والذكريات التي شكلت وجدان جيل كامل.

أما يوم 17 يوليو، فيلتقي جمهور الشباب مع اثنين من أبرز نجوم المرحلة الحالية، الشامي ومحمد فضل شاكر، بعد النجاحات الكبيرة التي حققاها مؤخراً على مستوى الحفلات والمنصات الرقمية.

يستضيف المسرح يوم 24 يوليو النجم المصري المحبوب تامر عاشور، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الرومانسية في العالم العربي، في حفل ينتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً.

في 31 يوليو، تتجه الأنظار إلى ليلة الغناء الشعبي، مع نجوم هذا اللون الغنائي رضا البحراوي، رحمة محسن وأحمد شيبة في سهرة جماهيرية تحمل الكثير من الحماس والطاقة.

يشهد يوم 6 أغسطس حفلاً استثنائياً سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، على أن يشكل مفاجأة سارة للجمهور ورواد الموسم الفني في الساحل الشمالي.

أما يوم 14 أغسطس، فيلتقي عشاق الطرب والرومانسية مع الذهبية نوال الزغبي وملك الرومانسية وائل جسار، في أمسية تجمع نجمين يتمتعان بجماهيرية واسعة وحضور راسخ لدى الجمهور المصري والعربي.

يعود المسرح ليستقبل يوم 21 أغسطس النجم رامي صبري والنجمة روبي في حفل يجمع بين الأغنية العصرية والاستعراضات المميزة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

يُختتم الموسم يوم 28 أغسطس بحفل ضخم سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، ليكون مسك الختام لسلسلة من السهرات الفنية التي تعيد للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة.

بهذا الموسم الاستثنائي، لا يعود المسرح الروماني مجرد موقع تاريخي يستحضر الماضي، بل يتحول إلى مساحة نابضة بالحياة تحتضن الفن والموسيقى والإبداع، مؤكداً أن الأماكن العظيمة لا تفقد بريقها، بل تنتظر اللحظة المناسبة لتولد من جديد.

المسرح الروماني حفلات المسرح الروماني الساحل الشمالي تامر عاشور

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