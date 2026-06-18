سامح حسين يهنئ ابنته مريم بتفوقها في الإعدادية: “فخور بيكي أوي”

وجه الفنان سامح حسين رسالة تهنئة إلى ابنته مريم بعد تفوقها في مرحلة الإعدادية، معبرًا عن سعادته واعتزازه بما حققته من نجاح.

وقال سامح حسين في رسالته: “ما شاء الله ألف مبروك يا مريومة يا حبيبتي التفوق في الإعدادية وعقبال الثانوية يا رب.. فخور بيكي أوي”.

ولاقت رسالة الفنان تفاعلًا من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئة ابنته وتمنوا لها مزيدًا من النجاح والتفوق في مراحلها الدراسية المقبلة

أحدث أعمال الفنان سامح حسين



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