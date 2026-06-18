قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل تاني.. الذهب يفقد 25 جنيها في تعاملات مساء اليوم
حدث تحكيمي تاريخي في مباراة التشيك وجنوب أفريقيا بكأس العالم 2026
البرلمان يحسم مصير قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. مد العمل باللجان حتى نهاية 2026 لتصفية الملفات العالقة
من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام
ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة
بريطانيا: المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية خطوة تاريخية إلى الأمام
امتنع عن الجهة الممولة.. ترامب: لن ندفع لإيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار
مصطفى بكري: النقد حق مشروع.. والحرب الأخطر اليوم هي حرب الوعي
سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة
التشيك تتفوق على جنوب أفريقيا بهدف في الشوط الأول
عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور
القيادة المركزية الأمريكية: رفع الحصار البحري عن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم الرعب THE MORTUARY ASSISTANT في دور العرض المصرية

بوستر فيلم الرعب THE MORTUARY ASSISTANT
بوستر فيلم الرعب THE MORTUARY ASSISTANT
سعيد فراج

ينطلق فيلم الرعب والإثارة THE MORTUARY ASSISTANT إلى دور العرض يوم 18 يونيو، من خلال Four Star Films، الموزع الرسمي للفيلم في مصر.

ويستند الفيلم إلى لعبة الفيديو الشهيرة التي حققت إشادة واسعة، لكنه يوسّع عالمها من خلال قصة جديدة كليًا تتعمق في الكيانات الشيطانية التي تسيطر على البلدة، والأسرار المرعبة المختبئة داخل مشرحة River Fields.

تتمحور الأحداث حول ريبيكا أوينز، التي تجسد شخصيتها ويلا هولاند، والتي أمضت العام الماضي في محاولة التعافي نفسيًا، بالتزامن مع استكمال تدريبها كفنية مختصة برعاية الموتى.

لكن وظيفتها الجديدة في مشرحة River Fields تحت إشراف ريموند ديلفر، الذي يؤدي دوره المرشح لجائزة الإيمي بول سباركس، سرعان ما تتحول إلى كابوس. فما يبدأ كمهام اعتيادية داخل المشرحة يتصاعد إلى سلسلة من الأحداث المرعبة، بعدما تضطر ريبيكا إلى مواجهة ظواهر غامضة لا يمكن تفسيرها.

ومع اضطراب أرواح الموتى، وكشف ريموند للحقيقة المقلقة، تجد ريبيكا نفسها في مواجهة قوة شيطانية تسعى للسيطرة عليها. وبينما تتغذى هذه الظلمة على شعورها العميق بالذنب، هل ستتمكن مساعدة المشرحة من النجاة حتى بزوغ الفجر؟.

فيلم THE MORTUARY ASSISTANT

الفيلم من إخراج جيريميا كيب، وسيناريو تريسي بيبي بالتعاون مع براين كلارك، مبتكر لعبة الفيديو الأصلية. ويعد الفيلم بتقديم تجربة سينمائية مشوقة تمزج بين التوتر النفسي والرعب الخارق للطبيعة. كما يشارك في البطولة جون آدامز، ومارك ستيجر في دور الكيان المرعب The Mimic، وكينا فيرجسون في دور كيلي، ليقدموا معًا فريقًا تمثيليًا يضفي الحياة على هذه الحكاية المرعبة.

يقدم THE MORTUARY ASSISTANT تجربة رعب متواصلة ومشحونة بالتوتر، ستظل تطارد المشاهدين حتى بعد النهاية. ويصل الفيلم إلى أقرب دار عرض إليكم ابتداءً من 18 يونيو، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض القريبة لكم.

THE MORTUARY ASSISTANT فيلم THE MORTUARY ASSISTANT فيلم رعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

ترشيحاتنا

بوستر فيلم الرعب THE MORTUARY ASSISTANT

فيلم الرعب THE MORTUARY ASSISTANT في دور العرض المصرية

ديانا حداد

أحمد زاهر فاجأها.. ديانا حداد تطلق أغنية "حنيت" بحضور النجوم

حلقة مسيرة

ميسرة: نجاح «السفارة في العمارة» وضعني في قالب الأدوار الجريئة

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد