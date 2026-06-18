بعد نجاح الفرنساوي.. عمرو يوسف في فورمولا 1

شارك الفنان عمرو يوسف متابعيه مجموعة من الصور والفيديوهات اثناء حضوره سباقات الفورمولا ١. في جولة برشلونة بإسبانيا.

وكان عمرو قد احتفل مؤخرا بنجاح مسلسله الفرنساوي الذي تصدر قمة محركات البحث و المشاهدات عبر منصة يانجو حتى بعد انتهاء عرضه.

المسلسل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار و تم عرضه عبر منصة يانجوبلاي و قنوات st السعودية.

ومن إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - و يشارك عمرو في المسلسل النجوم جمال سليمان وسوسن بدر و سامي الشيخ و انجي كيوان وجنا الأشقر و و ضيوف الشرف بيومي فؤاد و عائشة بن أحمد، المسلسل مكون من 10 حلقات.

مسلسل الفرنساوي

وضم مسلسل “الفرنساوي” مجموعة كبيرة من النجوم، إلى جانب عمرو يوسف، من بينهم سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإنجي كيوان وأحمد بهاء، كما شهد العمل ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، وهو ما أضاف تنوعًا كبيرًا للأحداث والشخصيات.