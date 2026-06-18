اللقطات الأولى من حفل زفاف مصطفى منصور وهايدي رفعت

نشر الفنانان مصطفى منصور، وهايدي رفعت، أول مقطع فيديو من حفل زفافهما الذي يقام اليوم الخميس.

وظهر مصطفى منصور مع هايدي رفعت، في الفيديو بالـ فيرست لوك، وأول نظرة بينهما من حفل الزفاف.

هايدي رفعت ومصطفى منصور

وفي شهر مايو 2025، شاركت الفنانة هايدي رفعت ومصطفي منصور الجمهور بصور من حفل خطوبتهما وسط أجواء عائلية في أحد فنادق القاهرة

وكتبت هايدي رفعت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “بحبك يا حبيبي ”

وظهر في الصور أجواء رومانسية وحب متبادل منذ ارتباطهما فى بداية العام الجاري.

وشاركت هايدي رفعت فى ماراثون رمضان 2025 بمسلسل “حكيم باشا” والذى حقق نجاحًا كبيرا.