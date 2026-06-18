السجن والجلد للمطربة الإيرانية باراستو أحمدي للغناء بدون حجاب

قضت محكمة جنايات مدينة قم الإيرانية، بمعاقبة المغنية باراستو أحمدي، بالسجن وتنفيذ عقوبة الجلد (74 جلدة)، مع فرض حظر تجول عليها لمدة عامين، ومنعها من مزاولة أي نشاط فني خلال نفس الفترة، وشمل الحكم ثمانية من الموسيقيين المشاركين في حفل "كارافانسيراي".

وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، وُجهت للمتهمين تهمة "الإخلال بالآداب العامة عبر إنتاج ونشر محتوى غير لائق ومبتذل على الإنترنت"، حيث رفض رئيس فرع التحقيق دفوع الدفاع، وأصدر قرارًا بإدانتهم.

وكانت باراستو أحمدي قد أثارت جدلًا واسعًا في ديسمبر 2024، بعدما نشرت عبر الإنترنت فيديو لأداء موسيقي بعنوان "حفل افتراضي"، تم تصويره في مدينة قم، وحقق انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ظهرت فيه على المسرح دون الالتزام بارتداء الحجاب الإلزامي.

وعقب نشر الفيديو بيوم واحد، ألقت قوات الأمن القبض على أحمدي وعدد من المشاركين في الحفل، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا بكفالة.

المطربة الايرانية باراستو أحمدي

وتعود أصول باراستو أحمدي إلى مدينة نوشهر، حيث وُلدت عام 1997، وهي مغنية ومخرجة موسيقية، تخرجت في جامعة سورا.

باراستو أحمدي، عُرفت بمواقفها الداعمة للاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022، من خلال أدائها لأغنية "من دماء شباب الوطن" للشاعر عارف قزويني.