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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد مالك يكشف قراءاته الصيفية عبر إنستجرام.. والشعر يتصدر اهتماماته

احمد مالك
احمد مالك
يارا أمين

شارك الفنان أحمد مالك متابعيه عبر حسابه على موقع “إنستجرام” جانبًا من قراءاته خلال عطلته الصيفية، كاشفًا عن مجموعة كتب تميل إلى الطابع الشعري والأدبي.

وضمّت اختيارات مالك المجموعة الشعرية “ملذات اللعنة” للكاتب تشارلز بوكوفسكي، إلى جانب كتاب الشعر “ولكن قلبي.. ما بعد المتنبي” للكاتب يوسف رخا، في إشارة إلى اهتمامه الواضح بالأدب والشعر.

وتعكس هذه الاختيارات اهتمام الفنان الشاب بالشعر كأحد أبرز ميوله الثقافية خلال فترة الإجازة الصيفية

انطلق تصوير فيلم «باسط للعضلات»، بطولة  النجوم، أحمد مالك، ميشيل ميلاد، خالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وفيلم «باسط للعضلات» ضمن مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة التي تسعى إلى تقديم تجربة مختلفة للجمهور، من خلال فريق عمل يجمع بين أسماء بارزة أمام وخلف الكاميرا.

ويلتقى أحمد مالك وميشيل ميلاد فى السينما للمرة الأولى حيث من المقرر ان يصبح ثنائي مميز فى شاشات السينما، خاصة أن مالك وميشيل لديهما كاريزما خاصة.

فيلم باسط للعضلات من إنتاج بروديجي فيلمز وشركة ماجيك بينز ورشيدي فيلمز، ومن إخراج خالد منصور، وتأليف محمد الحسيني، ويجري تصويره حاليًا استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين وضيوف الشرف إلي ابطال الفيلم ، كما سيتم تحديد موعد طرحه الرسمي في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

 

الفنان أحمد مالك أحمد مالك إنستجرام ملذات اللعنة تشارلز بوكوفسكي كتاب الشعر “ولكن قلبي ما بعد المتنبي” يوسف رخا

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