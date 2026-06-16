بدء تصوير فيلم «باسط للعضلات» بطولة أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي

انطلق تصوير فيلم «باسط للعضلات»، بطولة النجوم، أحمد مالك، ميشيل ميلاد، خالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وفيلم «باسط للعضلات» ضمن مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة التي تسعى إلى تقديم تجربة مختلفة للجمهور، من خلال فريق عمل يجمع بين أسماء بارزة أمام وخلف الكاميرا.

ويلتقى أحمد مالك وميشيل ميلاد فى السينما للمرة الأولى حيث من المقرر ان يصبح ثنائي مميز فى شاشات السينما، خاصة أن مالك وميشيل لديهما كاريزما خاصة.

فيلم باسط للعضلات من إنتاج بروديجي فيلمز وشركة ماجيك بينز ورشيدي فيلمز، ومن إخراج خالد منصور، وتأليف محمد الحسيني، ويجري تصويره حاليًا استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين وضيوف الشرف إلي ابطال الفيلم ، كما سيتم تحديد موعد طرحه الرسمي في دور العرض خلال الفترة المقبلة.