مدحت شلبي بعد حرمان مصر من ركلة جزاء أمام بلجيكا: حضن المطارات مش فاول

علق الإعلامي مدحت شلبي، علي عدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر في مباراة بلجيكا بعد العرقلة التي تعرض لها أحمد سيد زيزو في الشوط الثاني من المباراة.

وعلق مدحت شلبي ساخراً على اللقطة التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، التي أقيمت على ستاد "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأبدى شلبي اعتراضه على قرار حكم المباراة البرازيلي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من اللقاء، معتبرًا أن الفراعنة تعرضوا لظلم تحكيمي حرمهم من فرصة تحقيق الفوز.

وقال شلبي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحضن اللي أخذه لاعب بلجيكا لأحمد سيد زيزو ده حضن مطارات، أول مرة أعرف إن حضن المطارات مش بيتحسب فاول في الماتشات".

وأضاف: "حضن الحبيب كلنا نسقف له، لكن حضن المطارات جوه الـ18 والله العظيم ده حرام عليك يا حكم، حرام عليك بجد".