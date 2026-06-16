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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2027.. عمرو سعد يعود للدراما التليفزيونية رغم قرار الاعتزال

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

تعاقد الفنان عمرو سعد ، على بطولة عمل درامي جديد يعرض خلال شهر رمضان القادم، من إنتاج تامر مرسي. 

عمرو سعد من المقرر أن يبدأ التحضيرات إلى العمل خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن العمل يعد من الأعمال الضخمة، حيث رصدت له ميزانية كبيرة، حتي يخرج بالشكل اللائق. 

ياتي هذا العمل ليكون بمثابة عودك لعمرو سعد، عن قرار اعتزاله الدراما الرمضانية، والتفرغ لتقديم أعمال سينمائية، بحسب ما صرح العام الماضي، أثناء تقديمه مسلسل إفراج. 

مسلسل “إفراج”

يستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

يجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

الفنان عمرو سعد عمرو سعد تامر مرسي

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